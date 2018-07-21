CHP'li Erkek: Salt çoğunluğa yakın bir irade varsa gereğini yaparız

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Muharrem Erkek olağanüstü kurultay için toplanan imza tartışmalarına değinerek, “604 imza varsa tartışmalara gerek olmadan bizlerin sorumlulukların yerine getirilmesi gerekir. Sunulsaydı bu belgeler partimiz olağanüstü kurultay çağrısı yapılacaktı. Salt çoğunluğa yakın bir irade varsa gereğini yaparız” dedi.

Muharrem Erkek’in açıklamasından satır başları şöyle;

"Olağanüstü kurultay talebi ortada. Dün bir açıklama yapıldı. 604 imza topladıklarını ilan ettiler. Biz de tamamen iyi niyetle her ne kadar salt çoğunluğa ulaşılmamış olsa da Genel Merkezimize ulaşılması takdirde gereğinin yapılacağını ifade ettik. Hala genel merkezimize ulaşan bir belge olmadı. Bir değişim olacaksa olağan kurultayda görüşülmesi doğaldır. İlk hafta salt çoğunluğun yakalanamadığı açıkça görülüyor. Eğer gerçekten 604 imza varsa tartışmalara gerek olmadan bizlerin sorumlulukların yerine getirilmesi gerekir. Sunulsaydı bu belgeler partimiz olağanüstü kurultay çağrısı yapılacaktı. Salt çoğunluğa yakın bir irade varsa gereğini yaparız.

"Bedelliye karşı değiliz"

Bedelli askerliğe karşı değiliz. Ama her şeyde olduğu gibi adalet. O bedeli ödeyemeyen gençlerimiz ne yapacak? Mecliste konu gündeme geldiğinde grubumuz gerekli açıklamayı yapacaktır."