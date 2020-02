CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. CHP'li Erkek, "Enis Berberoğlu, suçsuzsuzdur, derhal tahliye edilmeli ve bu hukuksuzluk son bulmalıdır" dedi.

Enis Berberoğlu, hakkındaki hukuki sürece ilişkin bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı, üst mahkemenin dün verdiği kararla, casusluk iddiasının çöktüğünü ifade etti. Erkek, “Bu karar, 9 ay önce Berberoğlu’nun tutuklandığı duruşmada ilk mahkeme tarafından verilseydi, Enis Berberoğlu bugün cezaevinde olmayacaktı. Çünkü, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının nedeni casusluk suçlamasıyla kurulan hükümdü ve bu karar ile ilk mahkemenin tesis ettiği hüküm ikinci kez tümüyle ortadan kaldırıldı” diye konuştu.

“21. yüzyılda yeni bir Dreyfus Davası ile karşı karşıyayız” ifadesini kullanan Erkek, “Enis Berberoğlu, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir gazetecidir. Şu anda da İstanbul Milletvekilimizdir. Her şeyden önemlisi suçsuz bir insandır. Derhal tahliye edilmeli ve bu hukuksuzluk son bulmalıdır. Unutulmasın ki en büyük güç hakikattir. Yüzbaşı Dreyfus’un haykırdığı gibi 'Yaşasın hakikat” açıklamasında bulundu.



Erkek’in basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:



1894 yılında asılsız bir casusluk hükmüyle mahkum edilen Yüzbaşı Dreyfus, Fransa’daki aydınların ve vicdan sahibi toplumun ayağa kalkmasıyla yeniden yargılanmış, hakikatin gücüyle beraat ederek, elinden alınan rütbesi ve itibarı iade edilmişti. 21. yüzyılda yeni bir Dreyfus Davası ile karşı karşıyayız.



Yargıçlar, yalnızca ve yalnızca hukukla bağlıdırlar. Dosya içeriğine, yasaya ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Bir ceza davasında somut, kesin ve inandırıcı delil olmadan kimseye ceza verilemez. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu da hakkında somut, kesin ve inandırıcı bir delil olmadan 9 aydır cezaevindedir. Bu haksız davanın yargılaması tamamlandığında, Enis Berberoğlu’nun beraat edeceğine inancımız tamdır. Çünkü Enis Berberoğlu suçsuzdur.



Üst mahkemenin dün verdiği kararın en önemli anlamı ve sonucu şudur: Casusluk iddiası çökmüştür. Ayrıca bu karar, 9 ay önce Berberoğlu’nun tutuklandığı duruşmada ilk mahkeme tarafından verilseydi, Enis Berberoğlu bugün cezaevinde olmayacaktı. Çünkü, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının nedeni casusluk suçlamasıyla kurulan hükümdü ve bu karar ile ilk mahkemenin tesis ettiği hüküm ikinci kez tümüyle ortadan kaldırıldı.



Gazeteciler, Can Dündar ve Erdem Gül’e daha önceden verilen ceza Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’na dün verilmiştir. Yani gazeteciler, gizli kalması gereken bilgileri açıkladıkları iddiasıyla ceza almışlardır. Peki, bu durumda Enis Berberoğlu neden hâlâ tutukludur? Kendisinin, CHP Milletvekili olduğu için tutuklu kaldığını, asıl amacın demokrasiyi ve adaleti savunan en büyük güç CHP’yi yıpratmak olduğunu biz çok iyi biliyoruz.



Anayasa Mahkemesi’nin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül kararı günışığı gibi ortadayken Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun yaklaşık 6 ay önce Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun halen karara bağlanmamış olması da düşündürücüdür. Dün verilen karardan sonra, Anayasa Mahkemesi’nin ivedi olarak Milletvekilimizin haklı başvurusunu incelemesi, yaşanan ağır hak ihlaline dur demesi hukuken de vicdanen de zorunluluktur.



5 yıl 10 ay ceza alan, üstelik ağır ve haksız bir tutuklulukta 9. ayına giren Milletvekilimizin hükümle birlikte tahliye edilmemesi adaleti tecelli ettirmemiş, yaşanan mağduriyetin artarak devamına sebebiyet vermiştir. İlk mahkemedeki tüm duruşmaları ciddiyetle ve saygıyla takip eden, tutuksuz yargılanmasına ve yurtdışına çıkmasına bir engel olmamasına rağmen, davet edildiği tüm yurtdışı programlarını dahi iptal ederek yargılama sürecinde her zaman mahkemenin huzurunda olan bir Milletvekilinin “haklı bir gerekçeye dayanmadan kaçma şüphesiyle” tutukluluk halinin devamına karar vermek, yargının üzerindeki ağır baskıları bir kez daha göstermiştir.



Partimizin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ilk ziyaretimi dün Maltepe Cezaevi’nde Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’na yapmış olmam, ülkemizin içinde bulunduğu adalet sorununun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Dünkü ziyaretimde Enis Bey’in de vurguladığı gibi, müebbetle başlayarak 25 yıl verilen ceza 5 yıl 10 aya düşmüştür. Sonunda beraat edeceğine inancı da tamdır. Morali son derece yüksek olup, herkese ve tüm meslektaşlarına içten selamlarını da göndermiştir.



Enis Berberoğlu, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir gazetecidir. Şu anda da İstanbul Milletvekilimizdir. Her şeyden önemlisi suçsuz bir insandır. Derhal tahliye edilmeli ve bu hukuksuzluk son bulmalıdır. Unutulmasın ki en büyük güç hakikattir. Yüzbaşı Dreyfus’un haykırdığı gibi “Yaşasın hakikat”.