CHP'li Erkek: Berberoğlu için AYM'den umutluyum

17. Ceza Dairesi’nin, Enis Berberoğlu’nun ‘yargılamanın durdurulması’na yönelik talebini reddetmesinin ardından CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) umutluyum” dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Erkek “Berberoğlu’nun avukatları kararı tebliğ alır almaz Anayasa Mahkemesi’ne götürecekler. Anayasa Mahkemesi’nin anayasayı koruyacağını düşünüyorum, çok ciddi baskılara rağmen. Vereceği kararla ilgili sarayın AYM üzerinde de ciddi baskı oluşturacağını düşünüyorum. Ama AYM’nin temel görevi Anayasa’yı korumak. Anayasa hukukçularının Berberoğlu’yla ilgili görüşleri ortada. Anayasa’nın 83. maddesinin 4. fıkrası var. Bunu temel almıyorlar da geçici bir istinai düzenlemeyi temel alıyorlar" ifadesini kullandı.

Erkek şöyle devam etti:

"Berberoğlu’nun mazbatasını aldığı andan itibaren cezaevinde kaldığı her dakika hukuksuzdur. ‘Türkiye’de hukuk devleti yıkıldı’ derken somut göstergesi Berberoğlu’nun durumu. Anayasa Mahkemesi Anayasa’yı korumak zorunda, temel görevi bu. Önümüzdeki hafta AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan randevu talep edeceğim. Artık ülkede ağır, haksız ve hukuksuz tutuklamalar, giderilmesi imkânsız mağduriyetler doğurmaya başladı. Suçsuz bir insan cezaevinde, o kişi yeniden milletvekili seçiliyor, arkasında seçmenin iradesi var. Bu gibi durumlarda AYM’nin hiç bekletmeden dosyayı görüşmesi gerekir. Biz AYM’den Anayasa’yı korumasını talep edeceğiz. Baskılara rağmen AYM’nin, Yargıtay’ın bu büyük hukuk hatasını da düzelteceğine inanıyorum.”