CHP'li Eren Erdem'in tutukluluğuna devam kararı

92 gündür tutuklu olan CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğa itiraz duruşması, bugün (28 Eylül 2018) Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Erdem'in avukatı Gülsüm Öner'in tahliye talebinin ardından, savcı mütalaasını verdi. Savcı tutukluğun devamını istedi. Müzakereye bir süre ara veren 23. Ağır Ceza Mahkemesi Erdem'in tutukluluğuna devam kararı verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da ilçe örgütleriyle birlikte Çağlayan Adliyesi önünde buluştu. Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi, Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adigüzel, Necati Yıolmaz, Cemal Canpolat, Kadir Gökmen Öğüt, Barış Yarkadaş ve Efkan Bolaç'ın da aralarında olduğu çok sayıda partili duruşma salonundaki yerini aldı.

"Magna Cartayı arar hale geldik"

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil savunmasında "Eren Erdem 92 gündür esir, mahkemeye bile çıkarılmadı. Adalet herkese lazım. 800 yıl önceki Magna Carta’yı arar haldeyiz. Yusuf Has Hacip 'Adalet göğün temelidir' demiş. Gök yıkıldı, sanık yok savunma yapıyoruz" dedi.

Eren Erdem'in avukatı Gülsüm Öner'in tahliye talebinin ardından, savcı mütalaasını verdi. Savcı tutukluğun devamını istedi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı, müzakere için duruşmaya ara verdi. Ardından mahkemeden Erdem'in tutukluluğuna devam kararı çıktı.