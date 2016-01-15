CHP'li Eren Erdem'den Erdoğan'a tazminat davası

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Parti Meclisi'ne (PM) aday olduğunu açıkladı. Erdem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 30 bin liralık tazminat davası açtığını da bildirdi.

Erdem'in dava açtığı isimler arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bulunuyor.

CHP’nin bu hafta sonu yapılacak 35. Olağan Kurultayı’nda büyük bir çekişmenin yaşanacağı PM adayları öne çıkmaya başladı. İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “Halkımıza gerçek hainlerin kim olduğunu göstermek, Başkanlık hesabı yapanların oyununu bozmak için’ Parti Meclisi’ne aday olacağım” dedi.

Kurultay sürecinde CHP tabanının değişim talebinin dikkate alınması gerektiğini belirten Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajlarını yineleyerek “Partimizde kişisel çıkar ya da parti çıkarı için değil, Türkiye’nin geleceği için siyaset yapan insanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Eren Erdem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 30.000 TL, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 10.000 TL, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e 3 kuruş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a 3 kuruş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'a 3 kuruş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 1 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını bildirdi.

Kurultayın sadece CHP için değil, tüm toplumsal muhalefetin geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirten Erdem, “Bu kurultay, diğer kurultaylardan farklı bir anlam ve misyon taşıyor. Hepimiz tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyayız. Diktatör sevdalısı bir zat tarafından kaos ve iç savaş tehdidiyle halkımıza başkanlık sistemi dayatılmaya çalışılıyor. CHP Kurultayı bu anlamda tarihi bir süreç taşımaktadır. Ülkemiz üzerinde örülmekte olan bu kumpası bertaraf etmenin yegane yolu etkili ve sert bir muhalefetten geçmektedir” dedi.

Kurultay sürecinde AKP’nin korktuğu sert ve etkili muhalefet tarzının, kurultayda çıkacak dinamik bir dava bilinciyle bütünleşmesi gerektiğini ifade eden Erdem’in açıklamaları şöyle:

“AKP’nin muhalefet nefreti, geleceğe dair korkularından ileri gelmektedir. AKP’nin oyununu bozacak tek şey, bir dava inancıyla, toplumla bütünleşecek etkili ve yapıcı bir muhalefet anlayışıdır. Kurultay sürecinde ortaya çıkması gereken tablo da budur. Genel Başkanımızın da bugün ifade ettiği gibi ‘Kendi beklentileri için çalışanların partide yeri yoktur. Kariyer için, kendi geleceği için gelenlerin partiye zarar verdiğini net gördük. CHP dava partisine dönüşmelidir’. Delegelerimizin bu bilinçle hareket edeceğine dair en ufak bir kuşkumuz yok. Genel Başkanımızın ifadeleri doğrultusunda halkımıza gerçek hainlerin kim olduğunu göstermek, AKP hegemonyasına karşı mücadele alanımızı genişletmek, güzel günlere olan inancımızı ve haklılığımızı halkımıza benimsetmek ve başkanlık hesabı yapanların oyununu bozmak için Parti Meclisi’ne aday olacağım.”

“Değişim talebi dikkate alınmalı”

Kurultay sürecinde CHP tabanının değişim talebinin dikkate alınması gerektiğini belirten Erdem, “Partimizde kişisel çıkar ya da parti çıkarı için değil, Türkiye’nin geleceği için siyaset yapan insanlara ihtiyacımız var. Güncel siyasetin koşullarına göre değişen ve yenilenen bir anlayışla kurultayda genç ve dinamik kadroların öncülüğünde oluşacak bir mücadele hattı, AKP’nin bu süreçte oyununu bozacak tek ve en güçlü stratejimizi oluşturacaktır” dedi.

Erdoğan, Davutoğlu ve bakanlara tazminat davası

AKP’nin kendisine muhalif olan kim varsa “hainlikle” itham ettiğini belirten Erdem’in açıklamaları şu şekild:

“Kim AKP’ye gerçek bir muhalefet yapsa ya vatan hainliği ile yaftalanıyor ya da ajanlıkla itham ediliyor. Yanlışlarını gözler önüne serdiğimiz için AkTroll ve havuz tetikçileri tarafından sürekli iftiralarla dolu linç kampanyasına maruz kalıyoruz. Öyle ki, ülkemizin itibarını yerle bir edenlere karşı verdiğim mücadelemiz nedeniyle Saray soytarlığı yapan paralı AkTroll zırvaları ve yalanı ve sahtekarlığı şiar edinmiş havuz tetikçileri tarafından günlerce iftira, hakaret ve tehditlere maruz kaldım. Tıpkı yıllar önce Nazım Hikmet’e yaptıkları gibi manşetlerinde “vatan haini” ithamıyla saldırdılar. Bugün şahsıma saldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30.000 TL, Başbakan Davutoğlu'na 10.000 TL, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e 3 kuruş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a 3 kuruş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'a 3 kuruş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 1 kuruşluk manevi tazminat davası açtım. Hiçbir saldırı ve susturma tehditlerine karşı inandığımız yoldan geri adım atmayacağımızı, bilgi ve belgelere dayanan yapıcı muhalefet tarzımı sürdüreceğimizi buradan duysunlar.”