CHP’li Eren Erdem: İncirlik Üssü derhal kapatılsın!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri liseler ve kışlaların kapatıldığını hatırlatarak İncirlik Üssü’nün de kapatılmasını talep etti. Erdem, “Bir hastalık vücuda yayılıyorsa, siz o tümörü tedavi etmek yerine, o tümörün yayıldığı organları iyileştirmeye çalışıyorsanız başaramazsınız. Türkiye’de tümörün kaynağı İncirlik’tir, Kürecik’tir”

Erdem’in İncirlik ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün askeri liseleri kapatıyoruz, kışlaları kapatıyoruz, üniversiteleri kapatıyoruz. Bir hastalık vücuda yayılıyorsa, siz o tümörü tedavi etmek yerine, o tümörün yayıldığı organları iyileştirmeye çalışıyorsanız başaramazsınız. Türkiye’de tümörün kaynağı İncirlik’tir, Kürecik’tir. Biz Amerikan emperyalizminin kozmik odasına girmediğimiz sürece Türkiye’deki gladyo yapılanmasının köklerini kurutma imkânına sahip olamayız. Bu cesaret, kararlılık ve samimiyet işidir. Elimizde güzel bir fırsat var, kutuplaşmanın minimize edileceği bir uzlaşma hattı söz konusudur. Bu hattı doğru kullanmamız lazım. 66 yılda 6 darbe yaşamış bir ülkede yaşıyorsak bunun kökenine inmek gerekmektedir. Bu işin üssü de İncirlik ve Kürecik gibi üslerdir. Hükûmete buradan çok ciddi bir çağrı yapıyorum: Gelin İncirlik Üssü’nü Amerikan kullanımına kapatalım. İncirlik’te nükleer bombalar olduğu iddia ediliyor, bu bombaların ucu Orta Doğu halklarına çevrilmiştir. Aynı şekilde bu üslerde darbe girişimini yapan uçakların tankları dolduruldu. Amerikalı generaller darbeci meslektaşlarının tutuklu olmasından rahatsızlar. Amerika önce Türkiye’ye biçtiği rolle ilgili kendi biçtiği rolle ilgili kendi muhakemesini yapsın. Rahmetli Ecevit, Türkiye’de kontrgerilla faaliyetleri yapılıyor demişti, kim yapıyor bu faaliyetleri Amerika. Biz artık bölge ülkeleriyle daha güçlü ilişkiler kurarak, bu girişimlere karşı bölgesel ittifaklar ve dayanışma hatları kurmalıyız. Avrasya’nın önem ve mahiyetini doğru tanımlamalıyız.

“Bu dönem başkanlık tartışılacak bir dönem değil. Sistemin kodlarıyla oynandığı sürece kaostan kaosa sürüklenecek bir ülke olacağız. Topçu Kışlası diyenler bu akla hizmet etmektedir. Şu anda tam olarak toplumun bütünleşmesi gerekirken ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı konuşan herkes emperyalizmin bize biçtiği rolü gerçekleştirmeye çalışır. ”