CHP'li Eren Erdem aday adayı

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin tutuklu Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in 2019 martındaki yerel seçimlerde, Küçükçekmece Belediyesı başkanlığı için aday adayı olacağını söyledi.

Karşı Gazetesi eski Genel Yayın yönetmeni ve 25. Dönem Milletvekili Erdem, 17-25 Aralık 2013'te ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla Silivri Ceza Evinde tutuklu bulunuyor.

İstanbul Küçükçekmece'de Burçin Baykal ile Oruç Oymak'ın aday adaylığını açıkladığını belirten Yarkadaş, " Eren Erdem, başvuru için hazırlık yapıyor. Bu partimiz için de izleyicilerimiz için de sürpriz bir karar oldu" diye konuştu.