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CHP'li Erdoğdu'dan referandum iddiası: Terör saldırıları, suikastlar olabilir

"Sakın korkmayın... Biz haklıyız... Gücümüz haklılığımızdan geliyor... Biz kazanacağız... "

22 Ocak 2017 02:21

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AKP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı anayasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Referandum sürecinde taşeron terör örgütlerinin kanlı saldırılarda bulunabilceğini ileri süren Erdoğdu, "Bütün bu melanetler yaşanırken sakin olun... Bu yazdıklarımı hatırlayın... Aklınıza ve vicdanınıza pranga vurulmasın..." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun tweetleri şöyle:

"1- Referandum sürecinde taşeron terör örgütleri kanlı saldırılarla bizi dehşete düşürmeye çalışacaklar...

2- Referandum kampanyasının bir parçası olarak Türkiye Suriye veya Irak'ta bir savaşın içine sokulabilir...

3- Referandum kampanyasının bir parçası olarak suikastler olabilir...

4- Referandum kampanyasının bir parçası olarak mezhep çatışması çıkarmak için Camilere veya Cemevlerine saldırı olabilir...

5- Taşeron terör örgütleri eliyle bizi dehşete düşürmek isteyecekler... Sokağa çıkmaktan bile korkmamızı isteyecekler...

6- Türkiye'nin bekası tehdit altında tek çareniz güçlü liderlik başka şansınız yok boyun eğin diyecekler...

7- Bütün bu melanetler yaşanırken sakin olun... Bu yazdıklarımı hatırlayın... Aklınıza ve vicdanınıza pranga vurulmasın...

8- Sakın korkmayın... Biz haklıyız... Gücümüz haklılığımızdan geliyor... Biz kazanacağız... Karanlığın üstüne güneş gibi doğacağız...

9- Biz kazandığımızda Halkımız kazanacak... Kutuplaşma bitecek... Ekonomik kriz bitecek... Terör bitecek... Her şeye yeniden başlayacağız...

10- Sizleri çok seviyoruz... Sizinle olmak sizin tarafta durmak her şeye değer... Biz kazanacağız... Türkiye kazanacak..."

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