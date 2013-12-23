CHP’li Erdoğdu: Türkiye, ekonomik ve sosyal krize sürükleniyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili ve partinin yolsuzluklarla ilgili kriz masası sorumlusu Aykut Erdoğdu, bazı bakanlar ile yakınlarının adının karıştığı rüşvet ve yolsuzluk olayı ardından “Hükümetin meşruiyetinin kalmadığını” ve derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.

Aykut Erdoğru, kriz masasının diğer üyeleriyle birlikte Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık soruşturmasıyla Hükümetin boğazına kadar yolsuzluğa battığını, Başbakan ve bakan çocuklarının yetim hakkını yağmaladığını iddia etti. Erdoğdu, olayın ortaya çıkmasından sonra rüşvet ve yolsuzluğa adı karışan bakanların açıklamalarının “ar, haya, edep ve utanma duygusunun kalmadığını” ortaya koyduğunu söyledi.

Erdoğdu, soruşturmayı yürüten bütün polislerin görevden alınması ardından yeni savcılar atanmasının da soruşturmaya sızma çabası olduğunu ifade etti. Görevden almaların TRT ve MASAK’a kadar yayıldığını vurgulayan Erdoğdu, “Başbakan’a göre savcı suçlu, polis suçlu, basın suçlu, yolsuzluk yapanlar suçsuz” dedi.

'Danıştay kararı çıkmadan yapılan işlemler hukuksuzdur'

Son yapılan Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin “demokrasiye yapılan darbe” niteliği taşıdığını öne süren Aydoğdu, bu değişiklikle delillerin yok edildiğini öne sürdü. Söz konusu değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getiren Erdoğdu, iptali için barolar ve sivil toplum örgütlerinin dava açtığını hatırlatarak “Danıştay, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Kendisinden beklenen bağımsız karakteriyle doğru kararı vermesidir” şeklinde konuştu. Erdoğdu, Danıştay’ın vereceği karara kadar yapılan her işlemin hukuksuz olacağını ifade etti.

'Ekonomikve sosyal krize doğru sürükleniyoruz'

Yolsuzluk ve rüşvet olayının boyutunun ortaya çıkmasından sonra bazı bakanların, Türkiye’nin uğradığı zararı ve felaket senaryolarını dile getirdiğine vurgu yapan Erdoğdu, Enerji Bakanı’nın “Bir günde 4 milyar dolar zarar ettik” dediğini, Borsa’nın büyük düşüşler yaşadığını, Başbakan Erdoğan’ın “Halk Bankası’nı yedirtmem” dediğini hatırlatarak “Görülüyorki Türkiye bir ekonomik ve sosyal krize doğru sürükleniyor. Bunun sorumlusu biz miyiz, yoksa ayakkabı kutularından 4.5 milyon dolar çıkan Banka Genel Müdürü mü, evlerinde para sayma makineleriyle birlikte ele geçirilen milyon dolarların sahibi bakan çocukları mı, yoksa tüm bu olup bitenden haberdar olan Hükümet mi? Elbette tüm olan ve olacakların sorumlusu hükümettir. 85 milyar Euro kara para akladığı iddia edilen Halk Bankası’na sahip çıkmanın perde arkasında ne yatıyor? Sayıştay raporlarında Banka’nın abartılacak kadar bir karı gözükmüyor. Acaba banka karı, ayakkabı kutularında mı saklanıyor?” şeklinde konuştu.

'Yeni bir yolsuzluk daha'

Son çıkan tape ve videoların, Türkiye’de 112 yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kayırmacılığı açıkça ortaya koyduğunu iddia eden Aykut Erdoğdu, “Bunun sorumlusu Hükümettir. Gelinen noktada artık Hükümetin meşruiyeti kalmamıştır. Derhal istifa etmelidir” şeklinde konuştu. Aydoğdu, bir Devlet Bakanı’nın kayınpederi ile bir AKP milletvekilinin eniştesi arasında geçen konuşmayla ilgili dinleme tapelerinin ise yeni bir yolsuzluğun habercisi olduğunu iddia etti.