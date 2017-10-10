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Ekonomi

CHP'li Erdoğdu: Torba yasa ile GSM şirketlerinin 5 milyar liralık borcu fiilen siliniyor

"Vergi yükü gariban vatandaşın sırtına yükleniyor"

10 Ekim 2017 22:57

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasayla ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğdu, yasanın kabul edilmesi halinde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’nun yaklaşık 5 milyar liralık borcunun silineceğini belirtti.

Abonelerin her ay yüzde 15 oranında 'Hazine payı' ödediğini hatırlatan Erdoğdu, “Şirketler bizden topladıkları bu paraları Hazine'ye aktarmak zorunda… Eğer aktarmazlarsa 3 katı ceza ödemek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, torba yasadaki düzenleme ile ceza oranının, aktarılması gereken paranın 3 katından 1 katına düşürüldüğünü ifade etti.

“Ceza oranı düşürülüyor”

Hazine Müsteşarlığı’nın 2012 yılında 2.2 milyar lira alacaklı olduğunu aktaran Aykut Erdoğdu, 5 yıllık dönemdeki alacak miktarının 5 milyar lira olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Yeni düzenlemeyle Maliye Bakanlığı’na şirketlerle uzlaşma yetkisinin verildiğini belirten Erdoğdu, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

“Getirilen uzlaşmalarla ilgili şikâyet ve dava açma hakkı bile kaldırılıyor. Bu yasayla vergi yükü gariban vatandaşın sırtına yüklenirken bu 3 yabancı ağırlıklı telekom şirketinin milyarlarca lira borcu siliniyor.”

 

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