CHP'li Erdoğdu: Torba yasa ile GSM şirketlerinin 5 milyar liralık borcu fiilen siliniyor

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasayla ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğdu, yasanın kabul edilmesi halinde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’nun yaklaşık 5 milyar liralık borcunun silineceğini belirtti.

Abonelerin her ay yüzde 15 oranında 'Hazine payı' ödediğini hatırlatan Erdoğdu, “Şirketler bizden topladıkları bu paraları Hazine'ye aktarmak zorunda… Eğer aktarmazlarsa 3 katı ceza ödemek zorundalar” ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, torba yasadaki düzenleme ile ceza oranının, aktarılması gereken paranın 3 katından 1 katına düşürüldüğünü ifade etti.

“Ceza oranı düşürülüyor”

Hazine Müsteşarlığı’nın 2012 yılında 2.2 milyar lira alacaklı olduğunu aktaran Aykut Erdoğdu, 5 yıllık dönemdeki alacak miktarının 5 milyar lira olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Yeni düzenlemeyle Maliye Bakanlığı’na şirketlerle uzlaşma yetkisinin verildiğini belirten Erdoğdu, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

“Getirilen uzlaşmalarla ilgili şikâyet ve dava açma hakkı bile kaldırılıyor. Bu yasayla vergi yükü gariban vatandaşın sırtına yüklenirken bu 3 yabancı ağırlıklı telekom şirketinin milyarlarca lira borcu siliniyor.”