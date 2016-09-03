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Gündem

CHP’li Erdoğdu, İstiklal Caddesi’nde kapanan mağazaların listesini paylaştı

Listede restoranlardan, giyim mağazalarına birçok dükkan bulunuyor

03 Eylül 2016 19:35

CHP milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından son bir ayda İstanbul İstiklal Caddesi'nde kapanan dükkanların listesini paylaştı.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığını ziyaret eden Erdoğdu, İstiklal Caddesi'nde son bir ayda kapanan dükkanların listesini çıkardı.

İstiklal Caddesi'nde yüksek kiralar, ziyaretçi profilinin değişmesi, belediyenin uygulamaları nedeniyle birçok marka mağazasını kapatmaya karar vermişti.

 

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