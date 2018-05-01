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CHP'li Erdoğdu: Hırsız olduklarını biliyorduk da, vaatlerimizi de çalacaklarını düşünmedik

Başbakan Yıldırım, emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verileceğini açıkladı

01 Mayıs 2018 00:10

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın adından  emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verileceğini açıkladı. 12 milyon kişiyi ilgilendiren bu açıklamayla ilgili ana muhalefet partisinden ilk tepki  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan geldi. "Emekliye iki maaş ikramiye vaadimizi de çalmışlar" diyen Erdoğdu, "Hırsız olduklarını biliyorduk da vaatlerimizi de çalacaklarını düşünmedik"  dedi. 

Aykut Erdoğdu'nun kişisel Twitter hesabından Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

 

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