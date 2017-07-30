CHP'li Erdoğdu: Batı’da IŞİD figürünün yerini Erdoğan alıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Batı’da IŞİD figürünün yerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan figürünün aldığını savundu.

Evrensel’den Cem Gurbetoğlu’na konuşan Erdoğdu, dış politikada Erdoğan’ın tavrını ‘sahte kabadayılık’ diye niteleyerek, “Dış politika, vıcık vıcık samimiyet, ondan sonra boş boş efelenmelerle yapılacak bir iş değildir. Cumhuriyet tarihi boyunca iyi kötü bütün hükümetler tarafından belli bir dış politik çizgi korundu. Yanlış olan yerler vardı, düzeltilebilirdi ama tarihsel bir hat üzerinde akıyordu. Ama şimdi Bulgaristan’dan tutun, İran’a kadar bütün komşularımızla dengesiz bir ilişki kuruyoruz” dedi.

"Kimse Erdoğan’la fotoğraf vermek istemiyor"

Yurt dışında hiçbir liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğraf vermek istemediğini dile getiren Erdoğdu, “Durumu ağırlaştıran diğer bir unsur ise birçok ülkede iktidarların kendi iç siyasetlerinde bir olumsuz figür, bir ortak nefret objesi arıyor olmaları. Bir dönem IŞİD’di bu. Şimdi farkında mısınız bilmiyorum ama hızla bu figür, kendisinin sağladığı malzeme sayesinde Recep Tayyip Erdoğan olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan durumdan memnun"

CHP’li vekil, Erdoğan’ın durumdan memnun olduğunu kaydederek, “Sonuçta bütün uluslar bizden nefret etmeye başlarsa Türkiye tarihinin en büyük güvenlik sorununu yaşar ve ülke o zaman gerçekten de bir beka tehdidinin içine girer. Bunu benden daha çok Erdoğan düşünmeli” diye konuştu.

"İktidar, HDP’yi PKK’lılaştırmaya çalışıyor"

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, barışın sağlanması için çaba gösterdiğini ancak PKK’nın bıraktığı kötü hafızanın onun üzerinde yük haline geldiğini söyleyen Erdoğdu, “İktidar dört sene öncesinde söylediklerinin aksine, HDP’yi PKK’lılaştırmaya çalışıyor. Oysa HDP’nin PKK’dan kurtulmasına, sivil bir alternatif olarak yaşamasına destek vermemiz gerekiyordu” dedi.