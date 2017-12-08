CHP'li Erdin Bircan'dan Başbakan'a: Bakanların kaçar tane makam odası var?

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması üzere verdiği soru önergesinde "Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Bakanların kaçar tane makam odası kullandıklarını" sordu.

AKP’li bakanların birden çok makam odası kullandığını ifade eden Bircan, “Bakanlar, Bakanlığa bağlı neredeyse her binada, her kurum ve kuruluşta birer odayı makam olarak kullanıyorlar. Bunlar için odalar hatta katlar yeniden yaptırılıyor, personel tahsis ediliyor” dedi.

AKP ile birlikte kamuda çok büyük bir israf furyasının başladığını söyleyen Bircan, “Önceki iktidar dönemlerinde her bakanın bir makamı vardı. AKP iktidarı ile birlikte israf furyasına bir de bakan makamları eklendi. Birçok bakanlığın birden çok binada farklı farklı makam odaları var. Hatta bakanlar kendilerine bağlı kurum, genel müdürlük ve kurullarda ayrıca makam odaları yaptırıyor" şeklinde konuştu.

“Nereden bakarsanız bakın israf"

Yaşanan israfın ortaya çıkması için her bakanlık için ayrı ayrı soru önergesi veren Bircan, “Birden çok makam odası kullanan bakanların bir kısmının bilgisi elimizde ancak biz resmi olarak bir yanıt istiyoruz. Bu makamlar için çok ciddi harcamalar yapılıyor, bazı kurumlarda tüm kat tekrar yapılarak bakana tahsis ediliyor. Bunun maliyeti çok büyük. Üstüne bu yerlerde makamlar için personel bulunduruyor. Nerden bakarsanız bakın israf” ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım’a yöneltilen makam odaları sorusu şöyle:

- Başbakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Başbakan Yardımcılarının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Adalet Bakanının kaç makam odası vardır? Hakimler ve Savcılar Kurulunda ayrıcabir makam odası var mıdır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Gümrük ve Ticaret Bakanının kaç makam odası vardır? Rekabet Kurumunda ayrıca bir makam odası var mıdır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Çevre ve Şehircilik Bakanının kaç makam odası vardır? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ayrıca bir makam odası var mıdır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- İçişleri Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Kültür ve Turizm Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Dışişleri Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Ekonomi Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Sağlık Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?



- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının kaç makam odası vardır? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ayrıca bir makam odası var mıdır? Karayolları Genel Müdürlüğünde ayrıca bir makam odası var mıdır? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda ayrıca bir makam odası var mıdır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- AB Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Milli Eğitim Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Milli Savunma Bakanının kaç makam odası vardır? Savunma Sanayi Müsteşarlığında ayrıca bir makam odası var mıdır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Kalkınma Bakanının kaçmakam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Orman ve Su İşleri Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının kaç makam odası vardır? Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda ayrıca bir makam odası var mıdır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Gençlik ve Spor Bakanının kaç makam odası vardır? Spor Genel Müdürlüğünde ayrıca bir makam odası var mıdır? Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda ayrıca bir makam odası var mıdır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir?

- Maliye Bakanının kaç makam odası vardır? Kendisine bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kullandığı oda veya kat var mıdır? Bunlar hangileridir