CHP'li Erdem'den Bakan Zeybekci'ye yalı sorusu: Yırtık dondan geçiş döneminizi tamamladınız mı?

İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Sarıyer’de 11 milyon liraya yalı aldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Erdem, Nihat Zeybekçi’ye, ”Satın alındığı iddia edilen yalının 5 katlı olduğu ve yaklaşık 11 milyon liraya alındığı bilgisi doğru mudur” diye sordu.

Zeybekci’nin seçimler öncesinde yoksulluktan geldiğini söylediği bir küçüklük fotoğrafını da paylaşmasına atıfta bulunan Eren Erdem, “Bu memleketin artık yırtık donlu Nihat'ı Ekonomi Bakanı” cümleleriniz dikkate alındığında, belirttiğiniz geçiş döneminden kasıt nedir? Geçiş döneminin tamamlandığını düşünüyor musunuz?” sorusunu diye getirdi.

TBMM Başkanlığına verilen soru önergesi şöyle:

Yazılı medyada Ekonomi Bakanı olarak şahsınızın 605 ada 80 parsel üzerinde yer alan yalıya yüzde 49.5 oranında, büyük hissedarı olduğunuz Aktur Araç Muayene İstasyonları A.Ş aracılığıyla sahip olduğunuz iddiaları yer almaktadır.

Bu çerçeveden hareketle;

1. Satın alındığı iddia edilen yalının 5 katlı olduğu ve yaklaşık 11 milyon liraya alındığı bilgisi doğru mudur? Benzer şekilde arsa üzerine yapılı 3. grup eser statüsünde görülen yalı tescil edilip tapuya kaydedilmiş midir?

2. Sosyal medya sitesi Twitter’da Denizli Sarıabat’ı kastederek paylaştığınız “Burada çekildi o resim, paçanın birisi var, birisi yok, bir tarafı yırtık. 4 yaşında çekildiğim resim. Türkiye muhteşem ve önemli bir dönemden geçiyor. Tam bir geçiş noktasındayız şu an. Allah'a şükürler olsun bu memleketin artık sahipleri var. Bu memleketin artık yırtık donlu Nihat'ı Ekonomi Bakanı” cümleleriniz dikkate alındığında, belirttiğiniz geçiş döneminden kasıt nedir? Geçiş döneminin tamamlandığını düşünüyor musunuz? Hangi koşullar gerçekleştiğinde geçiş dönemi sona erecektir?

3. Twitter’da Türkiye’nin “muhteşem ve önemli bir dönemden” geçtiğine dair beyanınızı Ekonomi Bakanı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi kastederek ironi yapmak için mi yoksa Boğaz’da satın alındığı iddia edilen yalıyla birlikte “yırtık donlu Nihat”ın hayatındaki “muhteşem ve önemli geçişi” anlatmak için mi ifade ettiniz?

Fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 4 yaşında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Tüm rahatsızlık milletin evlatlarını bugün devleti yönetmesi. Hazmedemedikleri bu. Bu halimizle gurur duyuyoruz. ‘Bu halimizle gurur duyuyoruz'dan kastım, yırtık donlu çocuk Nihat'tır. Her halimize hamdolsun” yorumunu yapmıştı. Seçim kampanyasına da fotoğrafın çekildiği Denizli Sarıabat'tan başlayan Zeybekci, “Burada çekildi o resim, paçanın birisi var, birisi yok, bir tarafı yırtık. 4 yaşında çekildiğim resim. Türkiye muhteşem ve önemli bir dönemden geçiyor. Tam bir geçiş noktasındayız şu an. Allah'a şükürler olsun bu memleketin artık sahipleri var. Bu memleketin artık yırtık donlu Nihat'ı Ekonomi Bakanı” ifadelerini kullanmıştı.