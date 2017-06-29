CHP’li Erdem’den Bakan Tüfenkci’ye: Zevzeklik yapma!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. 'Teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" sözlerine CHP cephesinden tepki geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter’dan paylaştığı mesajlar ile Bakan Tüfenkci’ye tepki gösterdi ve şunları yazdı:

Bir Bakan demiş ki; "yol yaptık biz." Canım ciğerim, babanın tarlasını satıp mı yaptın? Zalım! Vergilerle yaptın, zevzeklik yapma. İşin bu!

Bu hükümetin bakanlarının işi gücü zevzeklik.Yolu babalarının tarlasını satarak yapmışlar sanki. Vergilerle yaptınız vicdansızlar. İşiniz bu