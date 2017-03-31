T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Erdem’den AA’ya tepki: Ne kadar alçak olduklarını bir kez daha gördüm!

"AA gibi bir kurum bu hale geldi..."

31 Mart 2017 03:24

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Diyarbakır ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sürekli yanında olduğunu ancak sadece bir vatandaşın kendisine tepki göstermesinin haber yapılmasına ilişkin olarak. “AA gibi bir kurum bu hale geldi. 3-5 sapık ruh hastasının palavralarına odaklı bir kuruma dönüştü. Bazı Ankara sazanları da atlıyor tabi” dedi.

Erdem’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

Anadolu Ajansı’nın ne kadar alçak olduğunu, ne kadar şahsiyetsiz olduğunu bugün bir kez daha gördüm.

Diyarbakır'da ziyaretlerimizde izdiham oluştu. AA tümünü çekti. Sadece 1 yerde, 1 Hizbullahçı kendisince konuştu onu haber yaptılar.

Haberde şunu söylemişler: “Diyarbakır'da Eren Erdem'e tepki.” Bütün programda benimlelerdi. İzdihamdan muhabir 2 kere yere düştü.

AA gibi bir kurum bu hale geldi. 3-5 sapık ruh hastasının palavralarına odaklı bir kuruma dönüştü. Bazı Ankara sazanları da atlıyor tabi.

ETİKETLER

eren erdemANADOLU AJANSIaadiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24