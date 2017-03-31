CHP’li Erdem’den AA’ya tepki: Ne kadar alçak olduklarını bir kez daha gördüm!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Diyarbakır ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sürekli yanında olduğunu ancak sadece bir vatandaşın kendisine tepki göstermesinin haber yapılmasına ilişkin olarak. “AA gibi bir kurum bu hale geldi. 3-5 sapık ruh hastasının palavralarına odaklı bir kuruma dönüştü. Bazı Ankara sazanları da atlıyor tabi” dedi.

Erdem’in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

Anadolu Ajansı’nın ne kadar alçak olduğunu, ne kadar şahsiyetsiz olduğunu bugün bir kez daha gördüm.

Diyarbakır'da ziyaretlerimizde izdiham oluştu. AA tümünü çekti. Sadece 1 yerde, 1 Hizbullahçı kendisince konuştu onu haber yaptılar.

Haberde şunu söylemişler: “Diyarbakır'da Eren Erdem'e tepki.” Bütün programda benimlelerdi. İzdihamdan muhabir 2 kere yere düştü.

AA gibi bir kurum bu hale geldi. 3-5 sapık ruh hastasının palavralarına odaklı bir kuruma dönüştü. Bazı Ankara sazanları da atlıyor tabi.