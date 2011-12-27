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CHP'li Erbatur için hapis istemi

Eski CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur hakkında, 2007’de Çukurova Üniversitesi öğretim görevlilerine gönderdiği bir elektronik postada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ge

27 Aralık 2011 02:00


T24 - Eski CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur hakkında, 2007’de Çukurova Üniversitesi öğretim görevlilerine gönderdiği bir elektronik postada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Halis Özmen’in hazırladığı iddianamede, Erbatur’un, "Başbakan Erdoğan’a, görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği savunuldu ve 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianame, gönderildiği sulh ceza mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Erbatur’un 2 Nisan 2007’de milletvekili bulunduğu sırada, tbmm.gov uzantılı email adresinden Çukurova Üniversitesinde görevli öğretim üyelerine elektronik posta gönderdiği, postanın uzantısında da bir dosya bulunduğu belirtildi.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Power Point dosyasının içeriğinde, müşteki Başbakan Erdoğan’ın görüşlerine ve kişisel düşüncelerine yönelik, eski konuşmalarından örnekler verildiği ifade edilen iddianamede, dosyadaki bazı sözlere işaret edildi ve bu sözlerle Erbatur’un, Başbakan Erdoğan’a hakaret ettiği kaydedildi. Erbatur’un yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Başbakan Erdoğan, Erbatur hakkında dava konusu elektronik postayla ilgili olarak Nisan 2007’de suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan’ın avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erbatur’un, "Başbakan Erdoğan’ı, gerçek dışı iddialarla halk nezdinde küçük düşürmeyi, halkın kin ve husumetine maruz bırakmayı amaçladığı" kaydedilerek, hakkında dava açılması istenmişti.



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