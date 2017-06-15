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CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

İtiraz dilekçesi değerlendirilmek üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

15 Haziran 2017 15:44

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, mahkemeye itirazda bulunarak tahliyesini talep etti. Yapılan itiraz İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. İtiraz dilekçesi değerlendirilmek üzere bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hürriyet gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, avukat Ergün ayrıca İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 25 yıllık hapis cezasına ilişkin temyiz dilekçesini de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sundu.

Yapılan itiraz İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. İtiraz dilekçesi değerlendirilmek üzere bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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