CHP'li Enis Berberoğlu duruşmada tutuklandı; cezaevine gönderildi!

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklandı. Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri sona eren Berberoğlu önce Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Berberoğlu, daha sonra Silivri Cezaevi'ne sevk edilecek.

Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

Savcılık 11 Ocak tarihinde yapılan duruşmada esas görüşünü açıklamış Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet ve "örgüt üyeliği" suçundan ise 10 yıla kadar hapsini istemişti.

Casusluk suçlaması

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile gazeteci Erdem Gül katıldı. Yurtdışında olan Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.

Gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme Beberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Cezada indirime giden mahkeme 25 yıl hapis cezası verdiği Berberoğlu'nun kararla birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek.

"Böyle adalete lanet olsun"

Tutuklamanın ardından açıklama yapan CHP Milletvekili Engin Altay, "Böyle adalete lanet olsun" dedi.

"Bugün Türkiye'de yargının tefessül ettiğini, yürütme organının emri altına bütünüyle girdiğinin açık bir örneğiyle karşı karşıyayız. Bir ülkede yargıçlar, diktatörü nasıl hoşnut ederim, vereceğim karar diktatörün bana nasıl sempatiyle bakmasını sağlar, diktatör beni nerelere yükseltir diye düşünüp karar veriyorsa böyle adalete lanet olsun. Bu karar Adalet ve Kalkınma Parti'sinden hoşnut olmayan herkese karşı gözdağıdır.

"Bütün topluma gözdağıdır"

Demokrasi yürüsün diyen bütün topluma da bir gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır. En açık diktatörlüklerde bile yapılabilecek büyük bir hakaretle karşı karşıyayız. Ama bilinsin ki CHP, bu ülkenin diktatörün çiftliği olmasına müsaade etmeyecektir.

"Tayyip Erdoğan şunu unutmasın CHP bu yaptıklarını yanına bırakmaz"

Değerli basın mensupları, bugün görüşülen dosya Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanmasının ana zeminini oluşturan dosyadır. Gün gelecek, bu evraklar, bu dosyalar nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır. Bugün itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Onu öyle bırakmam' ifadesi gerçek oldu. Ama Recep Tayyip Erdoğan şunu unutmasın, CHP bu yaptıklarını onun yanına bırakmayacaktır.

OHAL uygulamaları, bir korku imparatorluğu oluşturma çabaları beyhudedir, nafiledir. Önünde daha istinaf mahkemesi süreci varken, yargıtay süreci varken ve TBMM üyesi olmasına rağmen yürütmenin gladyatörü şeklinde karar veren bir hakim tarafından tutuklanıyorsa, bu tuzun koptuğu yerdir. İstanbul Adliye Mahkemesi, bir çadıra, bir sirke dönüştüğünü; soytarıların krala şirin görünmek için bu tarz kararlar vermesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

"CHP bütün üyeleriyle direnecek"

Bu mahkeme kararını aziz milletimizin vicdanına havale ederken, CHP'nin bütün üyeleriyle birlikte direneceğimizi, yargının siyasallaşmasına boyun eğmeyeceğimizi, demokrasiyi yaşatmak konusundaki kararlılığımızı da yüce milletimize beyan ediyorum.

Eşinden açıklama

utuklanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu adliye önünde açıklama yaptı.

Adliyedeki polis merkezinde eşinin yanından çıkan Oya Berberoğlu yaptığı açıklama, "Morali gayet iyi. Zaten Türkiye'de hukukun h'si yok. Protesto ediyorum çok büyük haksızlık. Enis içeriye giriyor ancak burada CHP tutuklanmıştır" dedi.

"Gazeteciliği cezalandırma girişimidir"

Erdem Gül ise, "Ülkede gazetecilik yapılmasını engellemeye yönelik bir davadır. Gazetecilik açısından hakikaten vahim durumdayız. Dosyadaki iki haber dışında ortaya konulmuş hiçbir delil bulunmamaktadır. Kopkoyu bir hukuksuzluğun ortasındayız. Üzüntülüyüz. Gazeteciliği cezalandırma girişimidir" diye konuştu.

HDP'den açıklama

HDP, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınıyoruz” dedi.

HDP’nin açıklaması şöyle:

20 Mayıs 2016’da Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılması ile başlayan demokratik siyasete darbe süreci, onlarca belediye eşbaşkanının tutuklanması, seçilmiş belediyelere kayyumların atanması ve 4 Kasım’da da Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizin rehin alınmaları ile sürdürüldü.

Bugün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bu sürecin bir devamıdır.

Ülkemiz her alanda gün be gün derinleşen ve evrensel insan haklarının ve hukuk ilkelerinin çiğnendiği ve yok sayıldığı bir süreci yaşamaktadır.

Baskıların gittikçe arttığı bir dönemde demokrasi mücadelesi verenlerin, demokratik değerlere sahip çıkanların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütmeleri gereklidir.

Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, bugün adaleti çiğneyenler, her türlü hukuksuzluğu yaparak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar, yarın hukuk ve adalet zeminine en fazla ihtiyaç duyanlar olacaktır.

HDP olarak, demokratik siyaset alanına ve muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm tutuklu vekillerin, belediye eşbaşkanlarının ve demokratik siyasetçilerin özgürlükleri için mücadelemizi büyüteceğiz.

Güvenpark'a yürüyüş çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yarın (15 Haziran) Ankara Güvenpark'ta olacağını söylerken "Elimde sadece üzerinde 'Adalet' yazan bir pankart olacak" dedi. Kılıçdaroğlu, "yürüyüşü adalet ülkeye gelinceye kadar yapacaklarını" söyledi.

İstanbul örgütleriyle eylem

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yarından itibaren bütün örgütlerlerini Maçka Parkı’nda nöbet tutmaya devam çağırdı. Canpolat, sırayla İstanbul’un 39 ilçesindeki kadın ve gençlik kollarının her gün Enis Berberoğlu’nun konulduğu cezaevi önünde nöbet tutacaklarını açıkladı.

Canpolat, şunları söyledi:

"Yarından itibaren bütün örgütümüzü İstanbul Maçka Parkı'nda nöbete davet ediyoruz. Enis Berberoğlu serbest bırakılana kadar bu nöbetimiz, bu mücadelemiz Maçka Parkı'nda devam edecek."

"Gandi sahaya indi"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 81 ilde protestolar yapılacağını belirtti ve Twitter adresinden "Gandi sahaya indi" dedi.