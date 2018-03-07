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CHP'li Engin'den 'mühürsüz oy ve zarf' teklifine karşı imza kampanyası

"Mühürsüz seçim teklifi geri çekilsin! #mühürsüzseçimehayır"

07 Mart 2018 21:33

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden ve siyasi partilerin seçim ittifakını düzenleyen kanunu teklifinde seçim güvenliği konusunda ciddi endişeler yarattığını belirterek change.org sitesinde imza kampanyası başlattı. Engin, hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi siyasi partiye oy verirlerse versin herkesi, seçim güvenliği için el ele vermeye davet etti.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Didem Engin, “16 Nisan 2017 referandumunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın mühürsüz pusulaları ve zarfları geçerli sayması kararı, referandumun şaibeli bir referanduma dönüşmesine neden olmuştur” dedi.

Ülkenin geleceği için seçim güvenliğinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Engin, “Seçimler Olağanüstü Hal'in bittiği demokratik bir ortamda yapılmalıdır. Seçim kampanyalarının adil bir şekilde yürütüldüğü, seçmenlerimizin özgürce istedikleri partiye ve adaya oy verecekleri, oy verme ve oy sayım işlemlerinin şaibesiz ve şeffaf bir şekilde yapılacağı seçimler düzenlenmelidir" talebinde bulundu. 

AKP ve MHP'nin Meclis'e getirdiği, "mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli hale getirmeyi amaçlayan bu teklife hep birlikte itiraz etmeliyiz" çağrısında bulunan CHP’li vekil, “Seçimleri şaibeli hale getirecek bu teklifin geri çekilmesi için başlattığım imza kampanyasına tüm halkımızdan destek bekliyorum”  dedi ve  #MühürsüzSeçimeHAYIR etiketiyle change.org sitesinde başlattığı imza kampanyasına destek vererek seçim güvenliği için el ele vermeye davet etti.

ETİKETLER

Didem Enginakpmhpteklifmühürsüz oy ve zarfimza kampanyası

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