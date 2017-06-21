CHP'li Emre: Adalet Yürüyüşü, 'hayır'ı büyüterek iktidara taşıyacak

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, gazeteci milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanmasından sonra partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında bir umut olmasının yanı sıra 'hayır’ın büyüyerek iktidara taşınacağı bir yürüyüş olarak gördüğünü söyledi. “Bu 2019’un iktidar yürüyüşüdür” diyen Emre, iktidardan gelen açıklamaların bu yürüyüşten duyulan korkunun ifadesi olarak değerlendirdi.

AKP’ye oy veren seçmene de seslenen Emre, “Bu iktidar olma meselesi değil. Bu aslında onlar içinde bir umut ve çıkış noktası” diye konuştu.

“İktidar bu yürüyüşten rahatsız oldu”

CHP’li Emre, Adalet Yürüşü’nü T24’e şu sözlerle değerlendirdi:

Bir şey dikkatimi çekti; Türkiye’de muhafazakar kesim içinde olup da gördüğü yanlışlara iktidara muhalefet yaptığında FETÖ’cü damgasını yiyenler için bir kurtuluş oldu. Milliyetçi kesim içinde muhalif olup da bastırılan engellenen kişiler için bir çıkış oldu. CHP’lilerin umudu büyüttüğü bir yer oldu. Bütün seçmenler açısından çok Türkiye seçmenleri açısından önemli bir önemli bir yere eldi. Aslında iktidar çok rahatsız oldu, küçümseyerek, hafife alarak konuşmaları duyuyoruz ama geçen Erdoğan’ın açıklaması çok önemliydi. ‘Yarın öbür gün yargı sizi de çağırırsa şaşmayın’ açıklama şimdi bir yerde yargıya talimat desem değil, yargıya böyle talimat verilmez. Tehdit desem böyle ürkekçe tehdit de edilmez.

“2019’un iktidar yürüyüşüdür bu”

Bu aslında bir korkunun ifadesi. İktidarın bir korku yaşadığını görüyoruz. Bu aynı zamanda bugün başlayan adalet yürüyüşü Türkiye’de her kesimin istisnasız her kesimin Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla başladı ama yaşadığı haksızlık hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında başlatılan bir umut yürüyüşü. Aynı zamanda da Hayır’ın büyüyerek iktidara taşınacağı bir yürüyüş olarak görüyorum. Bu 2019’un iktidar yürüyüşüdür. İnsanlar açısından referandum sonrasında şaibeli sonuçlar sonrasında bir morale, umuda ve coşkuya ihtiyacı vardı ben onu burada görüyorum. Böyle büyüyecektir.

Türkiye’de ideal hukuku düzeni hiç yoktu ama 2002’den sonra çok berbat bir durum oluştu. Kumpas davalarıyla başlayan süreçte iktidar döneminde olmaz diyeceğimiz diyeceğim her türlü adaletsizlik yaşandı. 15 Temmuz’dan sonra da şu bir yıl içinde yapılan genel uygulamalara baktığımız zaman yüzbinlerce insanın gözaltına alınması, on binlerce insanın tutuklanması, ne kadarının suçlu, suçsuz olduğunu bilmek güç ama gelişi güzel tutuklamalar yapıldığı ihraçlar konusunda yine tüm bu süreçleri parlamento işleyişi ve rejimin değişmesi hepsini üst üste koyduğumuzda korkunç bir tablo ortaya çıkıyor.

Burada insanlar tepeye çıkarak ‘adalet ’pankartları asıyorsa, Kızılcahamam’ın ötesinde Ankara yolunda bu gençlik gelip buraya bunu yapıyorsa bir nedeni olmalı. Kendi kendine yapmıyor bunu. AKP’ye oy eren insanların vicdanına sesleniyorum biraz anlamaya çalışsınlar, empati kurmaya çalışsınlar. Bu iktidar olma meselesi değil. Bu aslında onlar içinde bir umut ve çıkış noktası buna bir dur demek lazım.