CHP'li Emir'den engelliler ile İlgili 7 kanun teklifi

T24 ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, engelliler hakkında ÖTV, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, Devlet Memurları, Harçlar, Karayolları Trafik, Nüfus Hizmetleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında, Gümrük, KDV Kanunlarında değişiklik yapılmasına dair 7 ayrı kanun teklifi verdi.

Emir, “Resmi kayıtlara göre nüfusumuzun yüzde 6,9’u, kimi kaynaklara göre yüzde 12’si engelli olarak kabul edilmektedir. Engelli bireylerin yüzde 70-80’i işsizdir, aynı oranlarda eğitim olanaklarından faydalanamamaktadır. Engellilerin en büyük sorunları, eğitim olanaklarından faydalanamamak, işsizlik, fiziksel, teknolojik, sosyal ve sağlık hizmetlerine, sanatsal ve kültürel hayata, kısacası günlük toplumsal hayata erişememektir” açıklamasında bulundu.

Murat Emir’in hazırladığı kanun teklifleri; EKPSS sınavından, değerli belgelerin harç ücretlerinin alınmamasına kadar, engellinin bakımını üstlenen 1. derece yakınlarından birisinin sigortalı yapılarak SGK ve GSS kapsamına dâhil edilmesinden kullandığı protez, ortez ve diğer iyileştirici araç/gereç ücretlerinin, herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanması, tüm sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmamasına kadar geniş bir yelpazededir.

Kanun teklifleriyle; Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nın 2 yerine her yıl yapılması, ÖSYM’nin yaptığı sınavlardan giriş ücretinin alınmaması, araç ehliyeti, pasaport, kimlik kartı alımlarındaki harçlardan muaf tutulması, tarımsal alet ve ekipmanların satın alınması ve kiralanmasında ÖTV alınmaması, aldıkları ilaç, rapor, muayene vb. sağlık hizmetlerinde katkı payı alınmaması, traktör, biçerdöver gibi tarımda kullanılan araçların erişilebilirliğine uygun olması, temel ihtiyaç maddelerinin üzerine içerik ve kullanımına ilişkin etiketler konulması, yeni yapılacak olan yapılarda rampa, asansör, sesli ve görsel uyarı sistemlerinin zorunlu tutulması, sinema ve tiyatro faaliyetlerinde belirli ücretsiz kontenjan ayrılması, bakımını üstlenen 1. derece yakınlarından birisinin sigortalı yapılarak SGK ve GSS kapsamına dâhil edilmesi, protez, ortez ve diğer iyileştirici araç ve gereç ücretlerinin, herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanması, belli bir engellilik oranını aşanların evindeki şebeke suyunun ücretsiz olması, engelli plakalı araç satışlarında yapılan istismarın ve AVM, hastane, banka vb. yerlerde engelli araç parkının diğer araçlar tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, devlet memurluğuna yerleştirilmesinde; engellinin öğrenim durumuna ve niteliklerine göre kadro unvanı belirlenmesi, sporlarında kullanılan araç, gereç ve malzemelerden ithal olanların gümrük vergisinin sıfırlanması, her türden tekerlekli sandalye alımının KDV ve ÖTV’den muaf tutulması sağlanmak istenmektedir.