CHP'li Emir'den Bakan Gül’e OHAL komisyonu sorusu: Her dosya için ne kadar süre ayrıldı?

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, OHAL kapsamındaki KHK'lar ile mesleklerinden ihraç edilenlerle, kapatılan kurum ve kuruluşların itiraz merci olan komisyonun, gündemindeki 101 bin 304 dosyadan her biri için en iyi ihtimalle yarım saat harcaması halinde 24 yıla ihtiyacı olacağını kaydetti.

CHP’li Emir, OHAL komisyonun mesaisine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, başında Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş’in bulunduğu 7 kişiden oluşan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na, şu ana kadar 101 bin 304 müracaat yapıldığını anımsatarak, “Mahkeme yerine çalışması düşünülen ve hukuk sisteminin AİHM ayağını geciktirmek için kurulan OHAL komisyonunun; her bir başvuru için yarım saat ayıracağı ve günde 8 saat çalıştığı varsayılırsa, yaklaşık 24 yılda çalışmalarını sonlandıracağı açıkça görülmektedir” dedi. Bu durumun da haksızlığa uğradığını düşünenler için ‘geç gelen adalet, adalet değildir’ sonucunu yaratacağına işaret eden Emir, Bakan Gül’e, “22.05.2017’de kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 09.10.2017 tarihine kadar kaç dosyayı incelemiştir. Bunlardan kaçını sonuçlandırmıştır? Bir dosyaya ortalama ayırılan süre ne kadardır? Bu hızla dosyaların ne kadar zamanda bitirilmesi düşünülmektedir?” sorularını yönetti.

İnceleme sürecinde kim öle kim kala...



CHP’li Emir soru önergesine ilişkin yaptığı değerlendirmede de “Mahkeme yerine çalışması düşünülen ve hukuk sisteminin AİHM ayağını geciktirmek için kurulan ilgili komisyonun, olası mağduriyetleri gidermek gibi amacı olmadığı ortadır. Komisyonun, önündeki dosyaları temizlemek için en iyi ihtimalle 24 yıl, gerçekçi olmak gerekirse bir asır çalışması gerekmektedir. Bu sürelerde kim öle kim kala…” dedi.

