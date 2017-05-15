CHP’li Emir'den Adalet Bakanı'na: Rıza Sarraf’ın iadesine ilişkin ısrar neden?

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, ABD’de tutuklu bulunan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’a ilişkin AKP hükümetinin ısrarlı iade talebini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde konunun gündeme getirileceğine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Emir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “2012-2017 yıllara arasında başka ülkelerde yargılanan Türk vatandaşlarından kaçının resmi olarak iadesi istenmiştir?” diye sordu.

CHP’li Emir, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Rıza Sarraf’ın, ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından yaklaşık 14 aydır ABD’de tutuklu bulunduğunu anımsatırken, Sarraf’ın tutukluluk halinin, Türkiye ile ABD arasında uluslararası soruna dönüştüğünü vurguladı.

Başta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmak üzere Türk yetkililerin, Rıza Sarraf’ın iadesi yönünde ciddi girişimlerde bulunduğunu belirten Murat Emir, konunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın ABD’de gerçekleşecek görüşmede de gündeme geleceğinin iddia edildiğini kaydetti. Erdoğan ile Trump görüşmesinin, özellikle Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki gelişmeler dikkate alındığında tarihi nitelik taşıdığını vurgulayan ve bu görüşmede dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu bir kişinin gündeme getirilme ihtimalini eleştiren CHP’li Emir, Adalet Bakanı Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

“-2017 Mayıs ayı itibariyle başka ülkelerde yargılanmakta olan kaç Türk vatandaşı bulunmaktadır? Bu vatandaşlarımıza yöneltilen suçlamalar nedir? Bu vatandaşlarımızdan kaçının resmi olarak iadesi talep edilmiştir?

-2012-2017 yılları arasında başka ülkelerde yargılanan Türk vatandaşlarından kaçının resmi olarak iadesi talep edilmiştir?

-ABD’nin, YPG’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne ağır silah desteği vermesi konusunun ana gündem olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde, dolandırıcılık ve karapara aklamaktan tutuklu bulunan Rıza Sarraf’ın yargılanma ve iade sürecinin konuşulacağı doğru mudur? Doğruysa, iki ülke arasında tarihi nitelikteki görüşmede Rıza Sarraf’ın gündem olmasının özel nedeni nedir?”