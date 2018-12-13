CHP'li Emir: Vatandaş ölürken iktidar üç maymunu oynuyor

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, internet üzerinden ‘gıda takviyesi’ adı altında kilo verdiren haplar ve yağ yakıcı ödem attırıcı çaylar gibi birçok sahte ürünün satışı ve kullanımıyla ilgili sorunları Meclis gündemine taşıdı. Obezite de artışa rağmen bir yandan da ince görünmek için, zayıflama tutkusuna dikkati çeken Emir, “Bu tutkunun daha hızlı gerçekleşmesi için, çok sayıda kişi zayıflama ürünleri kullanıyor. Bu ürünleri satın alan kişiler bitkisel olması nedeniyle zararsızdır diye düşünerek alıyor. Ancak içeriğindeki kimyasal maddeler iç organlarda telafi edilemeyecek hasarlara ya da ani ölümlere sebep oluyor’’ dedi.

"Halk sağlığını tehdit eden bu simsarlar karşısında iktidar adeta 3 maymunu oynuyor" diyen Emir’in Sağlık Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Söz konusu ürünler, ilaçların aksine, satışa sunulmadan önce, ABD’de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı’ndan onay alınmadan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Daire Başkanlığı üzerinden sanki tarım ilacıymış gibi ülkemize sokulup, internet üzerinden satışa sunuluyor. AKP İktidarı bu ürünlerin tarım ilacıymış gibi ülkeye sokulmasına ve satışına kayıtsız kalıyor. Bu da bir danışıklı dövüş mü var sorusunu akıllara getiriyor. Farklı firmalarla, farklı ürünlermiş gibi gösterilerek halk sağlığını tehdit eden bu simsarlar karşısında iktidar adeta 3 maymunu oynuyor. Söz konusu ilaçları kullanarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artarken, AKP herhangi bir önlem almadığı gibi denetim de yapmıyor. Sağlık Bakanlığı, içeriğinde birçok tehlikeli maddeyi barındıran bu ürünlerin özellikle ‘’sibutramin” gibi sentetik ya da henüz insan üzerinde kullanılması onaylanmamış maddeler içerdiğini ve aslında kendi kurumunun yetkisi dahilindeki bu konuda yetkisi dışındaymış gibi sahtekar bir tavırla, göz göre göre halkın sağlığıyla oynuyor.

Son 10 yılda, internet üzerinden aldığı ‘’gıda takviyesi, kilo aldıran/verdiren hap ya da çeşitli çay’’ gibi ürünlerle hayatını kaybeden kaç kişi vardır?

Son 10 yılda bu ürünleri satan kaç internet sitesi ve sosyal medya hesabı kapatılmış ve kaç kişi hakkında yasal süreç başlatılmıştır?

Bu ürünlerin ilaç olarak satışı yasak olduğu için gıda desteği adı altında Bakanlığınızdan izin alınarak veya izin alınmadan piyasaya sürüldüğü ve büyük çoğunluğunun (tamamına yakınının) Çin'de üretildiği yine bilim insanlarınca ifade edilmektedir. Günümüze kadar gıda takviyesi adı altında zayıflama amaçlı veya yardımcı tedavi amaçlı kaç ürüne Bakanlığınızca izin verilmiştir? Bunların firma/marka ve ürün isimlerini açıklar mısınız?

Bu konudaki resmi olarak yerine getirilmesi gereken (izin zorunluluğu, ruhsat, satış vb açısından) uygulamayı açıklar mısınız?