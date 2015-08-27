CHP’li Emir: Şehitler için camilerde düzenlenen resmi tören cemevi, kilise, havralarda neden yapılmıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, farklı mezhepten olan şehit cenazelerine devlet yetkilerinin katılmamasını TBMM gündemine taşıdı. Camilerden kalkan cenazeler için düzenlenen törenin resmi tören olup olmadığını, eğer böyle bir durum varsa aynı törenin neden farklı mezheplerden olan şehitler için de yapılmadığını soran Murat Emir, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Farklı din ve mezhepten olan yurttaşlarımız şehit olduğunda, ilgili ibadethanelerdeki cenaze törenlerine sivil ve asker devlet yetkililerimizin katılmama nedeni nedir? Bu şehitlerimiz, devletimizin şehitleri değil midir” diye sordu.

CHP’li Dr. Murat Emir’in soru önergesi şöyle.

"Şehitlerimizin cenazeleri, millet olarak en kutsal değerlerimizdendir. Şehitlerimiz farklı mezhepten oldukları zaman, sivil ve asker devlet yetkilileri, ilgili ibadethanelerdeki cenaze törenlerine katılmamaktadırlar.

– Farklı din ve mezhepten olan yurttaşlarımız şehit olduğunda, ilgili ibadethanelerdeki cenaze törenlerine sivil ve asker devlet yetkililerimizin katılmama nedeni nedir? Bu şehitlerimiz, devletimizin şehitleri değil midir?

- Camilerden kalkan şehit cenazelerinde resmi tören yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, aynı törenler cemevi, kilise, havra gibi ibadethanelerde neden yapılmamaktadır?

– Bu konuda resmi bir karar alınmış mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü nedir?

– Şehidimizin mezhebini ve dinini sorgulamak, devletimizin görevleri arasında mıdır?

– Cemevlerinin ibadethane sayılması konusunda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ve AİHM kararları mevcutken, devletimizin cemevlerini ibadethane olarak kabul etmesi için daha ne beklenmektedir? "