CHP’li Emir: Diyarbakır esnafı ve sokağından kararlı bir ‘hayır’ sesi duyduk

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin başkanlığında Diyarbakır heyetinden yer alan Ankara Milletvekili Murat Emir, Diyarbakır esnafından sokaktaki insanına kadar referandumda güçlü ve kararlı bir ‘hayır’ sesi duyduklarını söyledi. Memleketin hali gibi Diyarbakır’da da esnafın çok dertli olduğuna dikkat çeken Emir, tek tek dolaştıklarını esnafın kendilerine “Biz ayrıca herkesten daha kötü durumdayız” dediklerini belirtti.

CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Necati Yılmaz, referandum kapsamında bugün Diyarbakırlılarla buluştu.

Sur ilçesinde esnafları ziyaret eden heyet, öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare’nin altına karanfil bıraktı.

Emir: AKP alan çalışması yapmıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Diyarbakır izlenimlerini T24’e değerlendirdi. Emir'in açıklamaları şöyle:

Referandumda çok büyük ‘hayır’ için alanlardayız. Bugün Diyarbakır’da kararlı biçimde ‘hayır’ı vurguladı. Bu çok olumlu ve sevindirici oldu bizim için. Sahada bir tek CHP’nin olduğu söylendi. CHP görünür bir parti. AKP burada alan çalışması yapmıyor. HDP de sanırım özellikle bir alan çalışması yapmıyor.

"Yaşadıklarımız heyecan vericiydi"

Burada heyecan vericiydi yaşadıklarımız. Esnafla konuştuk sokaktaki insanlarla konuştuk, sohbet ettik. Bu anayasa değişikliğini diktatörlük şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Diyarbakır diğer bölgelere göre daha yakından siyasi gelişmeleri izliyor. Türkiye iyi değil o nedenle burada da esnaf çok dertli. Hatta bize biz ayrıca çok daha kötüyüz dediler. Buradaki sıkıntılar devam ediyor.