CHP'li Ekşi'den Başbakan'a: Anadolu Ajansı parayla haber mi yapıyor?

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara
CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Anadolu Ajansı’nın (A.A.) imzaladığı sözleşme karşılığında haber yapıldığı iddialarını sordu. Ekşi, “Anadolu Ajansı’nın bazı şirketlerle sözleşme imzaladığı; onların gönderdiği bilgilerden -sonuçta şirketin reklamı niteliğinde- haberler ürettiği ve bunun karşılığında belli bir para aldığı yolundaki haberler doğru mudur” diye sordu.
Ekşi’nin yanıtlaması istemiyle Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:
-Kâğıt üzerindeki statüsü Anonim Şirket olsa bile, siyasi iktidarın hüküm ve tasarrufu altında faaliyette bulunan Anadolu Ajansı’nın bazı şirketlerle sözleşme imzaladığı; onların gönderdiği bilgilerden –sonuçta şirketin reklamı niteliğinde- haberler ürettiği ve bunun karşılığında belli bir para aldığı yolundaki haberler doğru mudur?
‘Medya etiği açısından en büyük ayıp’
-Gizli reklam niteliğinde haber üretip kamuoyuna sunmanın medya etiği yönünden en büyük ayıplardan birini teşkil ettiği Anadolu Ajansı’nın yönetimi tarafından bilinmemekte midir?
-Anadolu Ajansı bu uygulamaya hangi tarihte başlamıştır?
-Uygulama hükümetinizin bilgi ve izni altında mı devam etmektedir?
-Anadolu Ajansı kaç şirketle böyle sözleşme imzalamıştır?
-‘Böyle kaç haber üretildi’?
-Söz konusu sözleşmelere göre Ajansa gönderilen bilgilerden bugüne kadar kaç haber üretilmiştir?
-Anadolu Ajansı bu uygulamaya başlayalı beri şirketlerden kaç TL. para tahsil etmiştir? Tahsil edemediği meblağ nedir?
-Anadolu Ajansı’nın bu şekilde sözleşme imzaladığı Holding ve/veya şirketlerin isimleri nedir?