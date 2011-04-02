-CHP'Lİ EKİCİ'NİN KARDEŞİ ÖLDÜ GAZİANTEP (A.A) - 02.04.2011 - Gaziantep'te tabancasıyla kazaen kendini vuran CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin kardeşi hayatını kaybetti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ağabeyi Akif Ekici'nin ön seçim çalışmalarına katılmak üzere Antalya'dan Gaziantep'e gelen ve tenis kulübünde arkadaşlarıyla yemek yiyen Resul Ekici (45), Gazi Muhtar Paşa Bulvarı havuzlu kavşak mevkisinde, pantolonunu düzeltmek isterken üzerinde taşıdığı tabanca ateş aldı. Kasığından ağır yaralanarak Özel Sanko Hastanesine kaldırılan Resul Ekici, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Resul Ekici'ye Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı.