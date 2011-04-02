T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'Lİ EKİCİ'NİN KARDEŞİ ÖLDÜ GAZİANTEP (A.A)

02 Nisan 2011 17:11

-CHP'Lİ EKİCİ'NİN KARDEŞİ ÖLDÜ GAZİANTEP (A.A) - 02.04.2011 - Gaziantep'te tabancasıyla kazaen kendini vuran CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin kardeşi hayatını kaybetti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ağabeyi Akif Ekici'nin ön seçim çalışmalarına katılmak üzere Antalya'dan Gaziantep'e gelen ve tenis kulübünde arkadaşlarıyla yemek yiyen Resul Ekici (45), Gazi Muhtar Paşa Bulvarı havuzlu kavşak mevkisinde, pantolonunu düzeltmek isterken üzerinde taşıdığı tabanca ateş aldı. Kasığından ağır yaralanarak Özel Sanko Hastanesine kaldırılan Resul Ekici, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Resul Ekici'ye Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24