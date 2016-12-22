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CHP'li Ekici, "Cezaevlerinde yer kalmadı, nöbetleşe uyunuyor" iddiasını Meclis'e taşıdı

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının 210 bini aştığı söyleniyor

22 Aralık 2016 15:56

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, cezaevlerinde kapasite aşımı nedeniyle 'nöbetleşe uyunduğu' yolundaki iddiayı sordu.

Ekici'nin, Bozdağ'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle:

"Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Ekim 2016'da açıkladığı bilgiler kapsamında, Türkiye'de 290 kapalı ceza infaz kurumu, 66 müstakil açık ceza infaz kurumu, 2 çocuk eğitimevi, 6 kadın kapalı, 4 kadın açık, 4 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 372 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların kapasitesi ise 189.269 kişidir. Diğer taraftan cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının 210 bini aştığı da bilinen bir diğer gerçektir.

Söz konusu veriler ışığında cezaevlerinin kapasitelerinin 25 bin üzerinde kişiyi barındırdığı ortaya çıkmaktadır. Ceza infaz kurumlarındaki bu olağanüstü kapasite aşımı nedeniyle iki kişinin bir yatakta uyuduğu, gece gündüz nöbetleşe yatanlar olduğu, bazı cezaevlerinde bulunan her boşluğa yer yatakları yapıldığı haberleri zaman zaman kamuoyuna yansımaktadır.

Konuya ilişkin olarak;

1.Türkiye'deki her bir ceza infaz kurumunun kapasitesi ve barındırdığı kişi sayısı tutuklu ve hükümlü bazında nedir?

2.Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısının suç ayrımı bakımından dağılımı tutuklu ve hükümlüler içi ayrı ayrı olmak üzere nedir?

3.Güncel tutuklu sayısının ceza infaz kurumlarında bulunma sürelerine göre dağılımı nedir?

4.Ceza infaz kurumundaki bir tutuklu/hükümlünün devlete 1 günlük maliyeti ne kadardır?

5.Ceza infaz kurumlarındaki olağanüstü kapasite aşımı nedeniyle nöbetleşe uyku, aynı yatakta birden fazla kişinin uyuması gibi insan hak ve onuruyla bağdaşmayan uygulamaların önüne geçmek adına planlanan/yürütülen bir çalışma var mıdır?"

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