CHP’li Ekici: Beyin göçü ortaokul seviyesine düştü

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Türkiye’de antidemokratik uygulamaların endişe verici boyutta beyin göçüne neden olduğunu söyledi. Resmi veri olmamakla birlikte uzmanlardan derlenen bilgilere göre, 2016 yılında 6 bin milyoner Türkiye’yi terk etti, on binlerce beyaz yakalanın yurtdışına taşındı, - 2017 yılında eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin oranı yüzde 30 arttı. Beyin göçü ortaokul seviyesine düştü.

CHP’li Ekici, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle beyin göçüne ilişkin önerge verdi.

Önerge gerekçesi ve sorular şöyle:

Ülkemizde anti demokratik uygulamaların artması, güvenlik-özgürlük dengesinin özgürlük aleyhine bozulması, ekonominin umut verici sinyallerden uzak olması, istihdam olanaklarının iyice daralması, işsizliğin artması, adalet duygusunun giderek zedelenmesi, eğitim politikalarının yalpalaması ve eğitimde kalitenin düşmesi vatandaşlarımızı yurtdışına göç etmeye yönlendirmiştir.

Yurtdışına göç eden vatandaşlarımızın göç nedenleri ve sayıları ile ilgili Hükümet tarafından bir açıklama yapılmamakla ve resmi bir veri olmamakla birlikte uzmanların ve araştırma şirketlerinin derlediği veriler endişe yaratıcı boyuttadırBu verilere göre;

- 2016 yılında Türkiye’yi terk eden milyoner sayısı 6 bindir,

- Yurtdışına taşınan eğitimli, beyaz yakalı sayısı onbinlerle ifade edilmektedir,

- Ocak 2017 ile Haziran 2017 arasında sadece İngiltere’ye pasaport almak için müracaat eden yatırımcı sayısı %25 artmıştır,

- Beyin göçü ortaokul seviyesine düşmüştür,

- 2017 yılında eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin oranı %30 artmıştır,

- Yabancı liselerin mezunlarının yaklaşık yarısı yurtdışındaki üniversitelere başvurmuştur,

- Son dönemde Türkiye’den giden Yahudi vatandaşlarımızın sayısı 4.500’dür.

Bu verilen göstermektedir ki; kendileri ve aileleri için bir gelecek öngöremeyen iyi eğitimi ve maddi olanağı olan kişiler Türkiye’yi terk etmekte ve bu durum ülkemiz açısından sosyal, kültürel ve ekonomik derin kayıplara neden olmaktadır.

. 2014-2017 yılları arasında yurt dışına yerleşen vatandaşlarımızın sayısı nedir? Bu kişilerin tercih ettikleri ülkeler, eğitim durumları, meslekleri gibi detaylar nelerdir?

. Aynı dönem için, ayrı ayrı olmak üzere lise ve üniversite eğitimi almak üzere yurt dışına giden öğrenci sayısı nedir?

. 2014-2017 yılları arasında, yıllar itibarıyla, Ermeni ve Yahudi kökenli vatandaşlarımızdan kaçı yurt dışında bir ülkeye yerleşmiştir?

. Ülkelerin beyin göçü almak için yarıştığı bir dönemde; Türkiye’nin beyin göçü veriyor olmasının yarattığı sosyal, kültürel ve ekonomik kaybı önlemek için başlatılan/yürütülen bir çalışma var mıdır?