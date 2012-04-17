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CHP'li Ediboğlu: Okullarda muz, salatalık ve dondurma yasaklanacak mı?

CHP'li Ediboğlu, Van depremi gerekçe gösterilerek yoksul öğrencilerin yararlandığı Öğrenci Eğitim Kamplarının kapatılmasını gündeme taşıdı

17 Nisan 2012 18:01


HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Van depremi gerekçe gösterilerek yoksul öğrencilerin yararlandığı Öğrenci Eğitim Kamplarının kapatılmasını gündeme taşıdı. Milli Eğitim bakanı Ömer Dinçer’e, “Kapatmanın gerekçesi “Dindar gençlik” projesinin bir ayağını mı oluşturmaktadır?” diye sordu.

Gerekçede, öğrenci kamplarının yararlarını ve amaçlarını anlatan Ediboğlu’nun önergesinde bakan Dinçer’e yönelttiği sorular şöyle.

-Yoksul öğrencilerin, tatil imkanlarından cüzi bir miktar para vererek yararlandıkları bu eğitim kamplarının depremzedeler gerekçe gösterilerek kapatılması aslında kız ve erkek öğrencilerin bir arada sportif etkinlikler( yüzme, dağ sporu, voleybol, basketbol gibi)  yapılmasından mı kaynaklanmaktadır?

-Kız erkek öğrenciler ayrı sınıflarda mı? 

-Kapatmanın gerekçesi “Dindar gençlik” projesinin bir ayağını mı oluşturmaktadır?

-Her yıl Ortaöğretim gençliği tarafından okullarda düzenlenen Bahar Şenlikleri de bu kapsamda değerlendirilerek yasaklanmış mıdır?

-“İleri Demokrasi”nin bir gereği olarak ileriki zamanlarda öğrenci velilerinden bir talep gelmesi halinde kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı sınıflarda toplayarak eğitim vermeyi düşünüyor musunuz?

-Bakanlığınız personelinin de yararlandığı bakanlığınıza ait personel dinlenme ve eğitim kampları da (yaz kampı)  bu kapsamda değerlendirilerek bu sene kapatılmış mıdır?

-Muz, salatalık ve dondurma yasaklanacak mı?

-Ortadoğu coğrafyasındaki gerici ve çağdışı yönetim ulemalarının verdikleri fetvalar gereğince siz de “dindar gençlik” projesi kapsamında cinselliği çağrıştırdığı gerekçesiyle okullarda muz, salatalık gibi sebze ve meyvelerin ve dondurmanın yenilmesini yasaklayacak mısınız?

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