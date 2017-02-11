CHP'li Dursun Çiçek'ten 'Musul baskını' iddiası: Erdoğan, Necdet Özel'e "IŞİD bize kötülük yapmaz" dedi!

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, IŞİD'in 3 yıl önce Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu baskını sırasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu paylaştı. Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Çiçek, Erdoğan’ın, "Konsolosluğu basacaklar, takviye edip engel olalım" diyen Org. Özel’e, "IŞİD bize böyle bir kötülük yapmaz, siz başka işlerle uğraşın” dediğini öne sürdü.

"Bilgi Meclis tutanaklarına da yansıdı"

Çiçek, Serbest Bölge Yasası’nın önceki gece Meclis’teki görüşmeleri sırasında paylaştığı ve Meclis tutanaklarına da yansıyan bu bilginin kaynağının Necdet Özel olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu görüşme, benim cezaevinden tahliyemin ardından, kendisine tahliye sürecindeki olumlu katkıları, motivasyon desteği nedeniyle teşekkür ziyaretimde gerçekleşti. Eylül 2014’teki bu görüşmede konu da asker-iktidar ilişkileri kapsamında açılmıştı."

Özel'den yalanlama

Özel, Çiçek'in iddiasını yalanlayarak, AA'ya şu açıklamayı yaptı:

"Bugün bazı medya organlarında, Musul Konsolosluğunda rehin alınan kişilerle ilgili olarak benimle Sayın Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşma tümüyle gerçek dışıdır."