CHP'li Dursun Çiçek: 'Zeytin Dalı' harekâtını doğru buluyorum ama geç kalındığını düşünüyorum

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Dursun Çiçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtını değerlendirdi. "Bölgede, PKK unsurlarının olmadığına ilişkin tezlerin içinin boş olduğunu" söyleyen Çiçek, "Operasyonun doğru ve geç kalınmış olduğunu düşünüyorum" dedi. Çiçek, geç kalınmışlığın sebebini de, "ABD ve Rusya en azından sesiz konuma yeni getirilebildi, daha önce karşı çıkıyorlardı" diyerek açıkladı.

2014 yılında planlanan operasyona Rusya ve ABD’nin karşı çıktıkları için geç kalındığını ifade eden Çiçek, “ABD ve Rusya en azından sessiz konuma yeni getirilebildi, daha önce karşı çıkıyorlardı. Hava sahasını kullandırmıyorlardı, onların tarafsızlığı yeni sağlandı” dedi.

Dursun Çiçek’in ‘zeytin dalı’ harekâtına ilişkin T24’ün sorusuna karşılık değerlendirmeleri şöyle:

“2014 yılında hapisten çıktığımda planlanmıştı”

"PKK unsurlarının olmadığı tezinin altı boş çünkü Amanos Dağlarında, Hatay’da, Dörtyol’da bir sürü saldırılar oldu. İskenderun’da şepitlerimiz oldu. Dolayısıyla onların beslendiği yer bu bölgeydi. Hem arazi uygun hem de Türkiye’ye sızma şartları uygun.

O açıdan buradan temizlenmesi ben 2014 yılında hapisten çıktığımda yaptığımız görüşmeler de planlanmıştı yeni bir şey değil. 2014 yılında planlanmıştı, özellikle koridor konusu çok önemli. Bu Afrin orada durduğu sürece ve etnik gurupların kontrolde olduğu sürece oraya ulaşmak orayı Fırat’ın doğusu ile birleştirmek karşı tarafın her zaman öngörüsüydü. Bu ortadan kaldırılıyor.

“Operasyon doğru, geç kalınmış olduğunu düşünüyorum”

Tabii risk, inşallah olmaz ama şehitlerimiz, gazilerimiz olabilir. Özellikle Hatay bölgesinin güvenliği, Türkiye’nin güvenliği için oranın terörist unsurlardan temizlenmesi lazım. Yoksa yanı başımızda Kandil gibi bir terörist üssü olabilirdi.

Operasyonun doğru ve geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ABD ve Rusya en azından sesiz konuma yeni getirilebildi, daha önce karşı çıkıyorlardı. Hava sahasını kullandırmıyorlardı o şartlar en azından onların tarafsızlığı yeni sağlandı. Genel merkezin zaten Mehmetçiğin arkasındayız açıklaması var. Esas olan Türkiye’nin güvenliği temel amacı bu.

“Acele edersek kayıp ihtimali artar”

Zaten TSK pek yerleşim yerlerine girmiyor, genelde hâkim arazilerde kalıyor. O söyledikleri milis güçler girerek temizliyor, bizimkiler onlara silah ve istihbarat desteği sağlıyor, o açıdan Elbab, Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi biraz uzayabilir. Uzasın, acele edersek kayıplarımız ihtimali artar. Ancak bölgenin, İdlib’den Kuzeye doğru Elbab’a kadar temizlenmesi Türkiye’nin terörist saldırılara karşı huzur ve güveni açısından faydalı olacaktır.