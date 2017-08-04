CHP’li Dursun Çiçek: Kumpas davaları arkasından gelen 15 Temmuz hain kalkışması Silahlı Kuvvetler'i etkilemeye devam ediyor

Ergenekon-Balyoz davalarından beraat eden CHP İstanbul Milletvekili Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek, TSK’yı 2020’li yıllara taşıyacak komuta kademesi şekillendiği YAŞ toplantısını T24’e değerlendirdi.

Kurmay başkanının Deniz Kuvvetleri Kuvvet Komutanlığı'na terfi ettirilmesini ‘büyük sürpriz’ olarak nitelendiren Çiçek, “Bu şunu gösteriyor ki; kumpas davaları, arkasından 15 Temmuz, FETÖ yapılanması en büyük darbeyi deniz kuvvetlerine vurdu sonuç bu. Bütün rütbeler, kadrolar karıştı. Terfiler de yeterli değil” dedi.

Çiçek, 'FETÖ’nün TSK içinde bitmediği konusundaki yürüyen tartışmalarla ilgili soruya, “Kumpas davaları arkasından gelen 15 Temmuz hain kalkışması silahlı kuvvetleri etkilemeye devam ediyor bu etki 4-5 yıl daha devam eder” yanıtını verdi.

Normale dönmenin bir süreç dahilinde olacağına dikkat çeken Çiçek, “Bu konuda iktidarın daha dikkatli olması lazım. Liyakate göre olmalı, böyle kendi adamlarına göre değil, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, devlete bağlı ve liyakatla bu insanların terfi ettirilmesi lazım. İktidarın bu konuda biraz daha özverili dikkatli olması lazım.” dedi.

Çiçek’in T24’e Çankaya Köşkünde önceki gün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (AŞ) toplantısına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasından dolayı Genel Komutanı boşa çıkmıştı, kara kuvvetleri personeli olduğu için Kara Kuvvetlerindeki değişim normal. Hava Kuvvetleri Komutanlığı iki yıl zaten, o da bekleme süresini doldurdu onu uzatabilirlerdi uzatmadılar orada sürpriz değil .

Eskişehir’deki kuvvet komutanı Hava kuvvetleri komutanı oldu. En büyük sürpriz Deniz Kuvvetlerinde oldu. Donanma komutanını bekliyorduk, dört yıldır Gölcük de olduğu için biz de bekleme süresi 4 yıldır onu da uzatmadılar. Bekleme süresini doldurmuştu onu da uzatmadılar. Kurmay başkanını Oramirali yapıp onun kuvvet komutanı yaptılar. Bu sürpriz tabii."

“ Bütün rütbeler, kadrolar karıştı, terfiler de yeterli değil”

"Bunu şunu gösteriyor ki; kumpas davaları arkasından 15 Temmuz, FETÖ yapılanması en büyük darbeyi deniz kuvvetlerine vurdu sonuç bu. Bütün rütbeler, kadrolar karıştı. Terfiler de yeterli değil."

“Liyakate göre olmalı, kendi adamlarına göre değil”

"Kumpas davaları arkasından gelen 15 Temmuz hain kalkışması silahlı kuvvetleri etkilemeye devam ediyor bu etki 4-5 yıl daha devam eder. Normale dönmesi, bir süreç dahilinde mümkün olur. Bu konuda iktidarın daha dikkatli olması lazım. Liyakata göre olmalı, böyle kendi adamlarına göre değil, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, devlete bağlı, liyakatla adamların terfi ettirilmesi lazım. İktidarın bu konuda biraz daha özverili dikkatli olması lazım.

TSK içinde FETÖ temizlendi mi sorusuna)Büyük oranda yapıldı zaten onun bıraktığı yaralar sarılıyor, boşluklar doldurulmaya çalışılıyor. Ama tabii akış, aşağıdan geliş belli belli sürelere bağlı olduğu için kısa sürede kapatmak mümkün değil. İktidar mutlaka liyakata göre, devlete, Cumhuriyet, Atatürk’e bağlı insanları terfi ettirsinler. Motivasyon için terfi çok önemli yeterli terfi olmadığını görüyoruz. "