CHP’li Dursun Çiçek: Harbiyeli çocuklara güvenlik soruşturmasında ‘fişleme’ yapıyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında TSK’ya Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı kişilerin sızmasını önlemek amacıyla yapılan güvenlik soruşturmalarını gündeme getirdi.

Güvenlik soruşturmalarında alana çıkan istihbarat birimlerine dikkat çeken Çiçek, “Çocuk Harbiye’yi kazanmış, güvenlik soruşturması için muhtara, komşularına gidip 'babası namaz kılar mı? ‘oruç tutar mı? ‘mezhebi nedir' diye soruyorlar” dedi. Çiçek, basın toplantısından sonra T24’e yaptığı değerlendirmede, “Güvenlik soruşturmalarında alana çıkan istihbarat birimlerinin kazanan öğrencilerin annesi, babası ve aile çevresine hukuken anayasa aykırı sorular sorduğu bize iletildi. Bunları sormak suçtur. Kimse soramaz, herkesin özelidir, suç işliyorlar ve fişleme yapıyorlar” dedi.

Bu kamu görevlileri hakkında ailelerin suç duyurusunda bulunduklarına da dikkat çeken Çiçek’in T24’e açıklamaları şöyle:

“FETÖ olayından sonra güvenlik soruşturmaları daha da önem kazandı”

“Sınavları kazanmış en son aşamada güvenlik soruşturmaları, FETÖ olayından sonra daha önce PKK bağlantıları araştırılıyordu bu konu daha da önem kazandı. Başka cemaatlerinde de devlete özellikle TSK’ye sızmalarını önlemek açısından uzmanların görev yaptığı insan istihbaratının uzmanların görev yaptığı böyle birimin oluşturulması önemli.”

“Namaz kılıyor mu? Oruç tutuyor mu? Mezhebi ne?”

“Ancak bize gelen bazı yanlışlar var. Güvenlik soruşturmalarında alana çıkan istihbarat birimlerinin kazanan öğrencilerin annesi babası ve aile çevresini namaz kılıp kılmadığı, mezhebi gibi hukuken anayasa aykırılı olana sorular sorduğu bunlar suçtur. Bu konuda kamu görevlilerini ikaz ediyoruz. Bunlarında takibini yapacağız.”

“Bu soruşturmalar tarafsız ve bilimsel esaslara göre yapılmalı”

“Cemaatlere mensup bir imamdan talimat alan gençlerin onların okullarında onların okullarında yetişmişse silahlı kuvvetlerin kamunun herhangi biriminde grev yapmasının mahzurlarının 15 Temmuz’da gördük. Devletin bir daha buna fırsat vermemesi lazım. Bu tür araştırmaları tarafsız ve bilimsel esaslara göre yapılan araştırmaları doğru buluyoruz ancak, mezhepçilik yapan, insanların ibadetlerine karışan, hak ve özgürlüklerine müdahale eden yaklaşımları ve uygulamaları şiddetle protesto ediyoruz.”

“Gelen, soruşturan ve suç işleyen belli, bir kamu görevlisi”

“Bunları yapanlardan da hesap soracağız, takip edeceğiz. Ailelere geliyor savcılığa suç duyurusunda bulunduruyoruz. Gelen, soruşturan ve suç işleyen belli bir kamu görevlisi. Şimdi yargılamada bir hakim bir savcı bize öyle bir şey sorduğunda bunu sormaya hakkın yok. Suç işliyorsun dedik. Özür dileyip geri alan olmuştur. Dolayısıyla bunları kimse soramaz herkesin özelidir, inançlarıdır. Bunu soranlar suç işliyor ve fişleme yapıyorlar. Temayül edenleri ikaz ediyoruz hakkında soruşturma açtıracağız diyoruz.”