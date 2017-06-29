CHP'li doktor vekilden Adalet Yürüyüşü'ndekilere ayak bakımı önerileri ve 'mantar' uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüş 15. gününde aşırı sıcak altında devam ederken kortejde yer alan hekim vekiller alarm durumuna geçti. İstanbul Milletvekili ve genel cerrahi uzmanı Ali Şeker, bu sabahtan itibaren kortej katılan orta yaş gurubu, sıkıntı yaşayabilecek kişilere otobüse binmeleri konusunda çağrı yaptıklarını söyledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunu iyi olduğunu ve ayak bakımlarının düzenli olarak yapıldığını ifade eden Şeker’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Sıvı takviyesi yapılıyor"

"Bugün, sıcak altında yürüyeceğiz, mola yerlerini gerektiğinde daha yakın tutacağız. Aralıklar sıvı takviyesi yapılıyor, arkada otobüsler var, yorulan, yaşı ilerlediği halde ısrarla yürümek isteyenleri mola yerine intikal ettiriyoruz. Herhangi bir müdahale gerektirmesi halinde ambülanslar hazır. Milletvekilleri korteji aralara girerek takip ediyor, hem sağlık sıkıntısı yada provokatif girişimlere karşı tedbir alıyoruz. Genel başkanın sağlık durumu iyi, düzenlik olarak ayak bakımları yapılıyor. İstirahatlerde mümkün olduğu kadar dinleniyor.

"Çoraplar ve ayakkabılar sıklıkla değiştirilmeli"

"Bu kadar uzun yürüyüşlerde çorapların sıklıkla değiştirilmesi, ayakkabıların değiştirilmesi önemli. Sıcak ortamlarda mantar riskine karşı tedavi edecek akşamları tuzlu suda 15-20 dakika bekletilmeli. Bu şekliyle ayakları rahatlatmak mümkün.

"Bir çok kişinin basınç altında kaldığı için ayakkabıları vuruyor. Su toplamaları oluyor. Tedavilerle ilgili arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"İnandıkları bir değer için yürüdükleri için kortejin motivasyonu yüksek, kararlılıkla ve azimle yürümeye devam ediyor insanlar."