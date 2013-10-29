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CHP'li Dilek Akagün Yılmaz: BDP peşmerge kıyafetiyle gelirse ne olacak

AKP’li vekillerin meclise türbanla girmek istemesini eleştiren Yılmaz, ‘Biri türbanla, biri Musevi Taksesiyle, BDP'liler peşmerge kıyafetiyle gelirse ne olacak. Bunlar, toplumsal barışı bozar’ dedi

29 Ekim 2013 18:57

Hülya Karabağlı / ANKARA

Ulusalcı kanattan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Bülent Arınç, 2005 yılında, "Kamu görevlileri için dini sembollerin taşınması yasaklanmıştır diyor. 2008 yılında da Konya Milletvekiline kamuda türban istediği için uyarı cezası veriyorlar. AKP'nin iki yüzlülüklerini tek tek ortaya koyacağız" dedi.

Meclis, AKP'li üç kadın milletvekilinin Genel Kurul Salonu'na türbanla gireceklerini açıklamasının ardından yarına kilitlendi. CHP, türbana karşı taktik belirlemek için toplantılar yapıyor. Yarın, kapalı gurup yapacak. Milletvekilerinin önerileri değerlendirilecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Hasdal'da nikah şahidi olması nedeniyle toplantıyı gurup başkanvekilleri yapacak. Ancak, CHP'de sesler giderek yükseliyor.

 

'Peşmerge kıyafetiyle gelirse ne olacak?'

 

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Bülent Arınç'ın, Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin kamuda türbanla ilgili daha bir kaç yıl önce 'Böyle bir gündemimiz yok’ açıklamalarını hatırlattı ve bu işin AİHM'in en son kararı ile Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Biri türbanla, biri Musevi Taksesiyle, BDP'liler peşmerge kıyafetiyle gelirse ne olacak. Bunlar, toplumsal barışı bozar" diye konuştu.

 

 

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