CHP'li Dilbek: Yusuf Benli'nin evine bakmak lazım

Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA





CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, 3. Selim’in tahtını oturduğu lojmana taşıtırken yakalanan Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Yusuf Benli’nin ‘evine bakılmasını’ önerdi. “3. Selim’in tahtını alıp götürmeye kalkan kişi. Taşınabilir başka objeleri de saraydan çıkarmış olabilir” diyen Dibek, “Evine bakılmalı. Yazlığı varsa ona bakılmalı. Taşınabilir başka objelerin saraydan çıkarılmış mı. Araştırılmalı”dedi.













‘Topkapı'nın peşindeyim'





Dibek, Kültür ve Turizm bakanı Ertuğrul Günay’ın, bakanlığın yapacaklarının yanında Topkapı Sarayı’ndan 3. Selim tahtının çıkarılmasını ‘teferruat’ nitelemesine, ‘ Topkapı Sarayı’nın peşindeyim’ mesajıyla yanıt verdi. “ Yukarısı teferruat derse bu işlere, aşağısı başka eserleri evlerine, yazlıklarına götürür” diyen Dibek, 2011 yılı Ocak ayından itibaren müze müdürü Yusuf Benli’yi yakın takibe aldığını anlattı.

Dibek, “ Bu kişi, demeçlerinde, İlber Ortaylı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İlber Ortaylı ‘ikramdan sorumludur’ dedi. ‘ Onun görevi gelenlere kahve ikram etmek’ dedi. Ben de ‘özel bir şahıs’ diye o günden bu yana ajandama kaydettim”.





'Bu kişi niye korunuyor'





“Bu kişi tahtı alıp götürmüş. Bakanlık bu kişiyi niye koruyor. Hakkında bir soruşturma sürürken, fatura iki çalışana kesiliyor. İki görevlinin tayini çıkıyor. Açılan soruşturmanın sonucu beklenmeden görevliler neden tayin edildi?”.





‘Topkapı envanterine bakılsın'





CHP’li Dibek, Yusuf Benli’nin saraydan taşınabilir obje ya da eser çıkarıp çıkarmadığının anlaşılması için Topkapı envanterlerinin incelenmesini istedi ve “ Arkadaşımız 14. Louis meraklısı. Hayal ediyor. O masada kahvaltı yapıyor. Bu nedenle Yusuf Benli’nin evine bakmak lazım. Başka parçalar da olabilir evinde. Yazlığında”.





İşte Dibek'in soru önergesi:





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA





Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.



Av. Turgut DİBEK

Kırklareli Milletvekili





Basında çıkan haberlere göre Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Yusuf Benli’nin 3. Selim’in tahtını lojmanına taşıtması üzerine Bakanlığınızca başlatılan soruşturma bitmeden tahtın taşınması emrini veren ve 14. Louis masasında kahvaltı eden müdüre değil, emri yerine getiren iki uzmana ceza verilmiştir. Harem Sorumlusu Doç. Dr. Canan Cimilli Galata Mevlevihanesi Müzesi’ne, Mecidiye Köşkü Sorumlusu Ayşe Ünal da Yıldız Sarayı Müzesi’ne tayin edilmiştir.



Buna göre,



1-Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca açılan soruşturmanın sonucu beklenmeden neden iki görevli tayin edilmiştir?



2-Söz konusu tayinler emri veren müdürün korunacağı, emri uygulamak zorunda olan sorumluların cezalandırılacağı anlamına mı gelmektedir?



3-Canan Cimilli ve Ayşe Ünal’ın valilikten gelen tayin yazıları hangi gerekçe ile müdür tarafından taraflara tebliğ edilmemiştir?

