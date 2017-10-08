CHP’li Didem Engin: AKP’nin 'beton ekonomi'si can çekişiyor

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi artışı getiren Torba Kanun'un iktidar tarafından geri çekilmesi çağrısı yaptı. Engin, “AKP hükümetleri yıllardır ekonomiyi inşaata ve betona bel bağlayarak ayakta tutmaya çalıştı. Beton ekonomisi can çekişiyor. Ekonomi inşaatla, betonla, yandaşlara dağıtılan rantlarla değil, üretimle, sanayiyle, bilimsel çalışmalarla canlanır” dedi.

CHP’li Engin, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını değerlendirdi: "Son zam ve vergi yağmuru bütçedeki kara deliğin giderek arttığını gösteriyor” diyen Engin’in açıklamaları şöyle:

Ekonomiyle ilgili hangi göstergeye bakarsanız bakın, olumsuz bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. TOBB verilerine göre 2017 yılının ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,43 oranında artarken aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 27,88 oranında artmış. Sadece Ağustos ayına baktığımızda bile, 2017 yılı Ağustos ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde105,40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde13,69 oranında artış göstermiş durumda. Yurdun dört bir yanında esnaflarımız birer birer kepenk kapatıyor, çünkü borçlarını döndüremiyorlar. İstanbul’da İstiklal Caddesi, Taksim, Kapalıçarşı, Sultanahmet gibi İstanbul ticaretinin can damarları kabul edilen ve bir zamanlar cıvıl cıvıl hareketli olan ticari merkezler bugün sinek avlıyor.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında, 11 milyar TL değerinde 303.000 adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Aynı dönemde protesto edilen toplam 621.000 adet senedin parasal tutarı 8,1 milyar TL oldu. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak 815.000 kişi oldu. AKP'nin son zam ve vergileri ile çok yakında borcunu ödeyemeyen vatandaş sayımız milyonu da geçecek. Çünkü AKP vatandaşın kazandığı üç kuruşu da vergi ve zam ile geri almanın derdinde,

AKP hükümetleri yıllardır ekonomiyi inşaata ve betona bel bağlayarak ayakta tutmaya çalıştı. Ancak ekonomi inşaatla, betonla, yandaşlara dağıtılan rantlarla değil, üretimle, sanayiyle, bilimsel çalışmalarla canlanır. AKP'nin yapması gereken Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden torba kanunu geri çekip, 2018 bütçesini sağduyulu ve sürdürülebilir bir şekilde hazırlayarak Meclis'e göndermektir.