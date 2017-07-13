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Ekonomi

CHP’li Didem Engin: 251 bin karşılıksız çek borçlusu, 331 bin kredi borçlusu KOBİ’miz var

"KOBİ'lerimiz OHAL sebebiyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıp kredilerini ödeyemez noktaya geldi"

13 Temmuz 2017 19:29

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, 2017 yılının ilk 6 ayı ayına ilişkin çeşitli ekonomik verileri değerlendirerek, "İş dünyası ve ekonomimizin OHAL'e değil demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir Hükümet'e ihtiyacı var. Ekonomimiz için alarm zilleri çalıyor. 251 bin karşılıksız çek borçlusu, 331 bin kredi borçlusu KOBİ'miz bir an evvel ekonominin düzelmesini ve OHAL'in kaldırılmasını bekliyor" dedi.

Karşılıksız çek adedi 251 bin, karşılıksız çek miktarı 9 milyar

Yılın ilk 6 ayında, bankalara ibraz edilen toplam çeklerin 251.374 adedine 9 milyar 186 milyon TL tutarında karşılıksız çek işlemi yapıldığını hatırlatan Didem ENGİN, "Küçüğünden büyüğüne bütün ekonomik aktörlerimiz, Hükümet'e rağmen işlerini döndürmenin yollarını arıyor." dedi.

Karşılıksız çek adedinde İstanbul'un başı çektiğine dikkat çeken Didem Engin, "İstanbul, ülkemiz ekonomisinin, sanayisinin, üretiminin ve büyümesinin belkemiği niteliğini taşıdığı için, Hükümet'in söylemlerinden de en büyük zararı gören ilimiz. Oysa İstanbul gibi bir dünya şehri çok daha iyi bir ekonomi yönetimini hak ediyor" dedi.

Yarım milyondan fazla vatandaşımız bireysel kredi borçlusu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 2017 yılının Ocak - Mayıs ayları arasında 617.702  vatandaşımızın bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borçlusu olduğunu belirten Didem ENGİN, "Yarım milyonu aşkın vatandaşımız bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı. İnsanlar evine ekmek götürmek için, işini kurtarabilmek için kredilere ve kredi kartlarına sarılmış durumda. Ancak ekonomi bir türlü düze çıkamadığı için de vatandaşlarımız borçlarını ödeyemiyor. Bundan 1 yıl önce '40-45 günde kaldıracağız' denilerek getirilen OHAL'in en ağır ekonomik faturasını bizzat vatandaşımız ödüyor" dedi.

331 bin KOBİ  aldıkları krediler sebebiyle yasal takipte

BDDK tarafından yayınlanan güncel verilere göre 2017 Mayıs ayı itibariyle 331.383 KOBİ'nin aldıkları krediler sebebiyle yasal takibe alındığını vurgulayan Didem Engin "Toplam takipteki kredi miktarı 23 milyar 804 milyon TL. 2016 yılının Mayıs ayında ise yasal takibe uğrayan KOBİ sayısı 309.090 iken, toplam takipteki kredi miktarı 18 milyar 238 milyon TL idi. 1 yılda KOBİ'lerimiz OHAL sebebiyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıp kredilerini ödeyemez noktaya geldi" diye konuştu.

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