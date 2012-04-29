T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Dibek’ten Başbakan'a mal varlığı sorusu

CHP'li Turgut Dibek, 16 Haziran 2011 tarihinde mal varlığını açıklayan Başbakan Tayyip Erdoğan’a, '15 ayda 1 milyon TL’den fazla artış nasıl olmuştur' diye sordu

29 Nisan 2012 17:11

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, 16 Haziran 2011 tarihinde mal varlığını açıklayan Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “15 ayda 1 milyon TL’den fazla artış nasıl olmuştur”  diye sordu. Dibek, Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi:

Başbakanın mal varlığı 16 Haziran 2011 tarihli olarak açıklanmıştır. Beyana göre Başbakanın malvarlığı önceki 15 aya göre banka hesabında 1 milyon 24 bin 275 TL artış olmuştur.

-Başbakanlık sitesine konan mal beyanı neden 16 Haziran 2011 tarihlidir?

-16 Haziran 2011 Tarihinden bugüne Başbakanın mal varlığında bir değişme olmamış mıdır?

-15 Ayda 1 milyon TL’den fazla artış nasıl olmuştur?

-Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundaki mal varlığı ile bugün arasında ne kadar fark vardır?

-Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundaki mal varlığı ile bugün arasındaki artışın nedenleri nelerdir?

-Başbakan’ın İETT’de çalışırken vermiş olduğu bir mal beyanı var mıdır? Varsa bu ne kadardır?

-1 Mart 2010 ve 16 Haziran 2011 tarihli mal beyanlarında gözüken 500 bin TL alacağı kimdendir? Bu alacağın gerekçesi nedir?

-Mevduattaki 1 milyondan fazla artışın kaynakları arasında faiz geliri mi vardır?

ETİKETLER

chpturgut dibekbaşbakanmal varlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24