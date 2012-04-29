CHP’li Dibek’ten Başbakan'a mal varlığı sorusu

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, 16 Haziran 2011 tarihinde mal varlığını açıklayan Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “15 ayda 1 milyon TL’den fazla artış nasıl olmuştur” diye sordu. Dibek, Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi:

Başbakanın mal varlığı 16 Haziran 2011 tarihli olarak açıklanmıştır. Beyana göre Başbakanın malvarlığı önceki 15 aya göre banka hesabında 1 milyon 24 bin 275 TL artış olmuştur.

-Başbakanlık sitesine konan mal beyanı neden 16 Haziran 2011 tarihlidir?

-16 Haziran 2011 Tarihinden bugüne Başbakanın mal varlığında bir değişme olmamış mıdır?

-15 Ayda 1 milyon TL’den fazla artış nasıl olmuştur?

-Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundaki mal varlığı ile bugün arasında ne kadar fark vardır?

-Başbakanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundaki mal varlığı ile bugün arasındaki artışın nedenleri nelerdir?

-Başbakan’ın İETT’de çalışırken vermiş olduğu bir mal beyanı var mıdır? Varsa bu ne kadardır?

-1 Mart 2010 ve 16 Haziran 2011 tarihli mal beyanlarında gözüken 500 bin TL alacağı kimdendir? Bu alacağın gerekçesi nedir?

-Mevduattaki 1 milyondan fazla artışın kaynakları arasında faiz geliri mi vardır?