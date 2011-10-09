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CHP’li Dibek: Atatürk’ün siyasi hayatı müfredattan neden çıkarıldı

CHP Adalet Komisyonu Üyesi Turgut Dibek, Arapça ders müfredatından Atatürk’ün askerlik ve siyasi hayatının çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı.

09 Ekim 2011 03:00




Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA -

Hülya Karabağlı

Hülya Karabağlı

CHP Adalet Komisyonu Üyesi Turgut Dibek, Arapça ders müfredatından Atatürk’ün askerlik ve siyasi hayatının çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı.


Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Dibek, gerekçede şunlara dikkat çekti:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) görevleri arasında yer alan 'Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı yurttaş yetiştirme' ifadesinin 14 Eylül 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle çıkarılmasının ardından, geçen yıl MEB'in ilköğretim 4-8. sınıf öğrencileri için okutulacak seçmeli Fransızca ve Almanca yabancı dil dersleri arasına eklediği Arapça dersine ilişkin eğitim programından Atatürk'ün askerlik ve siyasi hayatı çıkartılarak yerine Atatürk'ün dinlemekten zevk aldığı müzik ve okumaktan hoşlandığı kitapların anlatıldığı konular getirilmiştir.


Fransızca ve Almanca ile birlikte Arapça da Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil dersinin uygulanmasına standartlar getirilen Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nden yararlanılarak oluşturulmasına rağmen, Arapça ders programından çıkarılan bölümler Almanca ve Fransızca ders programlarında yer almaktadır."


Dibek'in Milli Eğitim Bakanı Dinçer'e yönlendirdiği sorular şöyle:


-Avrupa Konseyi'nin "Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nden yararlanılarak oluşturulan Arapça, Fransızca ve Almanca derslerinden neden yalnızca Arapça'nın Atatürk ile ilgili müfredatı değiştirilmiştir?


-Fransızca ve Almanca okutulan Atatürk'ün siyasi ve askeri hayatının Arapça'da da okutulmasının ne gibi sakıncaları vardır ki müfredattan kaldırılmıştır.


 

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