CHP'li Demir: Meclis'teki kavgaların nedeni mikrofonlardaki elektrik kaçağı

Milletvekillerinin gerginliğinin nedenlerini TBMM Başkanlığı'na sunan CHP'li Nurettin Demir, ''Salondaki 'turuncu' renk hakimiyeti nedeniyle insan 'kime saldırayım' duygusuna kapılmakta. Mikrofonlarda elektrik kaçağı var. Bu da negatif enerji yüklenmesine neden oluyor'' tespitinde bulundu.



CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, milletvekillerinin çalışma sırasındaki gerginliklerinin sebepleri ile bunlara çözüm içeren önerilerini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Demir, önerilerinde, milletvekillerinin Genel Kurul Salonu'nda sıralarındaki mikrofonlarda elektrik kaçağı bulunduğunu, bunun vekillerin daha söz alırken negatif enerji yüklenmesine yol açtığını iddia etti.

Salonun ses akustiğinin çok kötü olduğunu ifade eden Demir, bu durumun hatibin kürsüdeki konuşmasını arka sıralardan duymayı neredeyse imkansız hale getirdiğini kaydetti. Demir, hatibi duymayan vekillerin, kendi aralarında konuştuğunu, bunun da salonda sürekli uğultu ve gürültü ortamına neden olduğunu belirtti. Demir, ''Acilen ses akustiği değişmelidir ya da isteyen milletvekillerinin, kulaklıkla kürsüyü dinlemelerine olanak sağlanmalıdır'' önerisinde bulundu.



'Havalandırma ve ışık iyi değil'



Demir, salondaki yapay çiçeklerin ''depresif'' bir ortam oluşturduğunu iddia ederek, bilimsel araştırmaların, doğal ve mevsime uygun, canlı çiçeklerin insanların üzerindeki pozitif etkisini kanıtladığını vurguladı. Demir, Genel Kurul Salonu'nda canlı çiçeklerin kullanılmasının daha uygun olacağını bildirdi.

Salondaki ışıklandırma ve havalandırmanın iyi olmamasının hem zihinsel hem görsel olarak yorgunluk yaptığını savunan Demir, ışık ve havalandırma yüzünden milletvekillerinin uzun süre içeride kalamadığını kaydetti. Bunun da ister istemez boş koltuklar görüntüsü oluşturduğuna dikkati çeken Demir, havalandırma ve ışık sisteminin çağın koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.



'Gerginlik ve kavganın sebebi yoğun mesai'



Demir, diğer sorunlar ile çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

*Bilimsel araştırmaların da tespit ettiği gibi kırmızı ve turuncu bütün canlılarda şiddeti artıran bir renktir. Salona girer girmez, turuncu renkle karşılaşınca insan ister istemez ''kime saldırayım'' duygusuna kapılmaktadır. Genel Kurul Salonu'ndaki turuncu renk hakimiyeti yerine, bilimsel olarak yapılacak çalışmaların sonucunda, yumuşak ve sakinleştiren renkler tercih edilmelidir.

*Meclis'te milletvekilleri arasında ne yazık ki iletişim yeterli değildir. Partiler arasında diyaloğu geliştirici etkinlikler düzenlenmelidir. Milletvekillerine yönelik ''stresle baş etme'' ve ''stres yönetimi'' konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

*Gerginlik ve kavgaların sebeplerinden birisini de yoğun mesai oluşturmaktadır. Bazen 36 saati bulan çalışmalar, ister istemez kavgayla sonuçlanmaktadır. Zamanın daha verimli kullanılmasına ilişkin, partiler arasında bir mutabakat sağlanması için çalışma yapılmalıdır.

*Bakanlar Kurulu sıralarının boş olması hem sağlıklı bir demokrasi için, hem de milletvekillerinin moral ve motivasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanların Meclis'e devamlılığı konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

*Meclis TV yayınlarının Genel Kurul çalışmaları boyunca kesintisiz olarak verilmesi, hem halkla iletişimi artıracak hem de milletvekili arkadaşlarımızın motivasyonunu olumlu yönde etkileyeceğinden daha sağlıklı bir çalışma ortamına yol açacaktır.