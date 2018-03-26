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CHP'li Demir, Bakan Eroğlu'na fıstık çamlarındaki hastalığı sordu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Nurettin Demir, fıstık çamı ağaçlarında görülen nedeni bilinmeyen hastalığı, TBMM gündemine taşıdı

26 Mart 2018 18:04

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Nurettin Demir, fıstık çamı ağaçlarında görülen nedeni bilinmeyen hastalığı, TBMM gündemine taşıdı. Yaklaşık 10 yıldır süren hastalık nedeniyle fıstık çamlarının tek tek yok olduğunu belirten Demir, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun cevaplandırması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, TBMM\'ye verdiği soru önergesinde, İzmir\'in Bergama ve Balıkesir\'in Ayvalık ilçeleri arasında yer alan Kozak Yaylası\'nda yaygın olarak üretilen çam fıstığının, Muğla ve Aydın\'da da üretildiğini, fıstık çamlarında, 2008 yılından itibaren kozalaklarda ve ibre yani iğne yaprakların kurumasına neden olan hastalığın görüldüğünü belirtti. Bu nedenle üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Demir, hastalık yüzünden fıstık çamlarının tek tek yok olduğunu kaydetti. Üniversitelerin Kozak Yaylası\'nda yaptığı araştırmalarda, bölgede bulunan altın, nikel ve bakır madenlerinin kirliliğe neden olabileceği yönünde endişeleri tespit ettiklerini belirten Demir, madenlerin kirlilik ölçümlerinin yoğun kontrollerle düzenli olarak yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Demir, konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
\"Geçen yıl çam fıstığının kilosunu 90-100 TL\'ye satan üretici, 2017\'de rekoltedeki düşüklük nedeniyle ürününe 180-200 TL arasında fiyat biçiyor. Bu da çam fıstığının kilosunun raflarda 350 ila 450 lira arasında değişen fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkmasına neden oluyor. Fıstık çamlarında 10 yıldır yaşanan bu hastalığın nedeni nedir? Günümüzde bilimin bu kadar ilerlediği bir zamanda nasıl oluyor da 10 yıldır hastalığın çözümü bulunamıyor? Bakanlık olarak çam fıstığında yaşanan kararma, kuruma ve ağaç ölümüne ilişkin bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nedir? Geçimini çam fıstığından sağlayan üreticilerimizin zarar ve mağduriyetlerini giderici hangi önlemler alınmıştır? Üreticilerimize yapılan destekler nelerdir? Çam fıstığı araştırma enstitüsü kurulması gibi Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?\"

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