CHP'li delege, Akşam'ı yalanladı: Öyle bir şey söylemedim

T24 Haber Merkezi

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan kurultay tartışması, tüzüğe göre delegelerin salt çoğunluğunun imzasının toplanamaması sebebiyle gerçekleşmiyor. Ancak imzasını çeken delegelerle ilgili tartışmalar devam ediyor.

CHP’de muhalifler, olağanüstü kurultay için genel merkeze noter onaylı 618 imza sundu. Genel merkez, yaptıkları incelemeler sonucunda bu 618 imzadan bir kısmının geçersiz olduğunu açıkladı. 31 kişinin de imzasını geri çektiği bildirildi. Böylece genel merkez, kalan 569 imza ile kurultaya gidilemeyeceğini bildirdi.

CHP’de bu tartışmalar devam ederken hükümete yakın medyada da delegelerle ilgili birçok haber çıktı.

Bugün Akşam gazetesinde de Ercan Öztürk imzasıyla “Tehdit edildik, kızdık, gıcık olduk!” başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde Sivas’tan delege olan Hüseyin Çiçek’in şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

“‘Değişim olsun’ diyerek imzamı verdim. İlk önce telefonlar gelmeye başladı. Daha sonra bu telefonların söylemleri tehdide dönüştü. Bizim İstanbul’daki CHP’li belediyelerde bir sürü çalışan yakınımız var. Onları işten atmakla tehdit ettiler. Sonra onlar zarar görmesin diyerek imzamı çektim.”

Delege yalanladı

Ancak T24’ün ulaştığı Çiçek, kurultay için imzasını çektiğini doğrularken konu hakkında herhangi bir demeç vermediğini bildirdi. Çiçek, Akşam gazetesine kullanmadığı ifadeleri kullanmış gibi gösterdiği için dava açacağını da belirtti.

Muhabir: Delegelerle konuştum…

Haberde imzası bulunan Ercan Öztürk, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Atatürk yerinden kalksa ilk CHP’yi kapatırdı. İmzalarını geri çeken delegelerden 8’iyle konuştum. Kimi ‘neden çektim bilmiyorum’ kimi ‘Muharrem’e gıcık oldum’ kimi ‘sinirlendim verdim’ dedi. Partiyi yöneten Kılıçdaroğlu ve adamları işte bunlar sayesinde orada oturuyor.”

Akşam gazetesi, söz konusu haberi bugün 1. sayfasında "Çektik ama sor bakalım niye çektik" ifadesiyle duyurmuştu. Gazetenin birinci sayfasında Hüseyin Çiçek'in tehdit edildiğine yönelik kullandığı iddia edilen ifadeleri yer almazken 5 farklı delegenin olduğu öne sürülen ifadeler kendine yer bulmuştu.