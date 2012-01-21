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CHP’li Değer: Celalettin Cerrah 2007 yılında ‘örgüt yok’ demişti

Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tartışılan kararında takvim yapraklarını 2007 yılına çevirdi.

21 Ocak 2012 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - CHP Parti Meclisi Üyesi geçen dönemin Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tartışılan kararında takvim yapraklarını 2007 yılına çevirdi. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın, “Örgüt işi değil” açıklamasına dikkat çeken Değer, “Cerrah, 2007 yılında örgüt yok demişti. O gün örgüt yok deniliyorsa; bu gün gelinen sonuçta o dur” dedi.



‘Cerrah’ın makamında sert tartışma’


TBMM İnsan Hakları Hrant Dink Cinayetini Araştırma Komisyonu’nda o dönem başkanvekili olarak görev yaptığını hatırlatan Değer, “Hrant Dink ile önemli gördüğüm tespitlerimi o dönem İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın makam odasında komisyon olarak yaptığımız toplantıda dile getirdim. Sorularıma cevap vermeyen ve kaçamak cevap veren Sayın Cerrah ile aramızda çok sert bir tartışma geçti. Bu görüşme de davayla ilgili onun üzerinde sorduğum sorulara cevap vermediği gibi bu işin arkasında "örgüt var mı?" sorumada "örgüt yok" demişti” dedi.
 


‘Tetiği çektirenlerin yargılanması gerekir’


“İstanbul 14. Ağır ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar bugün tartışılmakta ve kamu vicdanını rahatsız etmiştir.Tartışılan tüm konulara katılmaktayım ve destek vermekteyim” diyen Değer, “Mahkeme kararında bir sanık için karar verilmemiştir. Acaba bu nedenle dava dosyasının Yargıtay’dan geri dönmesi için midir? Buda sanıklara tahliyeye giden yol mudur?
O gün örgüt yok deniliyorsa? Bugün gelinen sonuçta o dur. Faili meçhul örgütlerin üzerine gidilmelidir ki karanlıklar aydınlansın. Önemli olan tetiği çeken değil çektirenlerin yargılanması gerekir” yorumunda bulundu.



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