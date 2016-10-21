CHP’li Çıray: Bilinçli ve planlı bir şekilde darbe ortamı hazırlanmıştır

CHP'nin Darbe Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu darbe ve kalkışma hareketinin saray ve hükümet tarafından önceden haber alındığı ama buna rağmen zamanında müdahale edilmediği konusundaki görüşler çeşitli yönleriyle artık inandırıcılık taşımaya başlamıştır" iddiasında bulundu. Çıray, “Bütün gelişmeler bu tespiti doğrular niteliktedir ve öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de bilinçli ve planlı şekilde adeta bir darbe ortamı hazırlanmıştır” diye konuştu.

CHP'nin Darbe Komisyonu üyeleri İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Çıray, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün komisyona yaptığı açıklamalara işaret ederek, şöyle dedi:

"Bu çerçevede Hilmi Özkök'ün komisyonumuza yaptığı açıklamalar Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları tarafından adım adım bir darbeye doğru götürüldüğünün açık kanıtıdır. Aslında iç içe geçtikleri bu şebekeyle yaptıkları ve yapmadıkları ile darbe için gerekli gücü elde etmesinin ve harekete geçmesinin koşullarını sağlamışlardır."

“Darbe ortamı hazırlanmıştır”

Bütün gelişmeler bu tespiti doğrular niteliktedir ve öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de bilinçli ve planlı şekilde adeta bir darbe ortamı hazırlanmıştır. Sayın Özkök'ün sözlerinin darbenin ana sorumlularının 2004 MGK kararını yok sayan Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimleri olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu noktada artık darbenin bir senaryo çerçevesinde gerçekleştirildiği iddialarını değerlendirmeye hazır olmamız gerekiyor. Bu iddialar arasında 15 Temmuz'u tamamen Cumhurbaşkanının senaryosuna indirgeyenleri gerçekçi ve doğru bulmuyoruz. Ancak bu darbe ve kalkışma hareketinin saray ve hükümet tarafından önceden haber alındığı ama buna rağmen zamanında müdahale edilmediği konusundaki görüşler çeşitli yönleriyle artık inandırıcılık taşımaya başlamıştır.

Bu tür kanıtları, Özkök Paşa'nın komisyonumuza yaptığı açıklamalarla birleştirdiğimizde söz konusu iddialardaki kontrollü darbe girişimini ne yazık ki mümkün kılmaya başlıyor."

Bir soru üzerine Çıray, "Bu darbe komisyonundan siz polisiye sonuçlar beklemeyin. Siyasi sonuçlar olarak hangi siyasilerin görevini ihmal ettikleri hangi siyasilerin göz yumdukları ve hangi iktidarın bunların büyüyüp gelişmesi konusunda etkili olduğu, yararlı olduğu ortaya çıkmıştır" yanıtını verdi.

Tanrıkulu da, "Bu araştırma komisyonu, soruşturma komisyonu değil. Daha iki haftadır çalışmaya başladık. Sonuçta siyaseten bundan bir sonuç çıkartacağız, çıkartmaya çalışacağız" dedi.