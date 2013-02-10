CHP’li Çıray: Başbakan'ın yeni uçağı milletten gizlendi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, 2012 yılında başbakana yeni uçak alımına ilişkin yönelttiği iki soruya, Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’ın, “Kayıtlarımızda böyle bir uçak yok” yanıtı verdiğine dikkat çekti. Çıray “Halbuki o sırada yeni alınan ‘Uçan saray’ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün envanterine çoktan geçmişti ve Başbakan’a ait olduğu bilinen “TC-TUR Çağrı” isimli Airbus 330-243 benden, dolayısı ile milletten gizlenmişti” dedi.

Erdoğan’a yeni uçak alımı konusunda yazılı açıklama yapan Dr. Aytun Çıray, 2012 yılında uçak alımına ilişkin soru önergesine dikkat çekti şöyle konuştu:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı zamları savunurken vatandaşlarımıza harcamalarını düşürmesi çağrısında bulunmuş ve ‘Kardeşim sigarayı içmezsin, olur biter. Alkolü daha az tüketirsin olur biter. Kalkıp da Porsche kullanacağına Fiat’a bin” demişti.

Ben de vatandaşa tasarruf öneren Sayın Başbakan’ın aslında kendinin lüks içinde yüzdüğünü ve Hz. Ömer’in adaletine uygun davranmadığını Türk milletine göstermek için 20 Ocak 2012 ve 22 Mart 2012 tarihlerinde Sayın Başbakan tarafından yanıtlanması için soru önergeleri verdim. Bu önergelerimde Sayın Başbakan’a bir Airbus 330 alındığını ve bu uçak için devasa bir hangar yapıldığını belirterek sorularımı yönlendirdim.

Bozdağ: Kayıtlarımızda böyle bir uçak yok

Her iki soru önergeme Başbakan adına cevap veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Kayıtlarımızda Airbus firmasına ait A 330-200 model uçak siparişi verilmesiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır” dedi. Halbuki o sırada yeni alınan “Uçan saray” Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün envanterine çoktan geçmişti ve Başbakan’a ait olduğu bilinen “TC-TUR Çağrı” isimli Airbus 330-243 benden, dolayısı ile milletten gizlenmişti."